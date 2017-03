TP.HCM: Nữ y tá phóng xe đuổi cướp

Trước đó, hơn 16 giờ cùng ngày, chị VHY, nữ điều dưỡng đang công tác ở một bệnh viện tại TP.HCM, đang điều khiển xe máy từ nơi làm về nhà ở huyện Củ Chi. Khi đang chạy trên quốc lộ 22 đoạn giao Dương Công Khi (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) thì bị đôi nam nữ đi trên chiếc xe tay ga hiệu Luvias biển số 62P1-345.71 từ phía sau ập đến giật phăng chiếc ĐTDĐ trên tay rồi tháo chạy. Chị Y. hốt hoảng chỉ biết ú ớ nhưng kịp thời trấn tĩnh tri hô và rượt theo.

Ông Huỳnh Lê Anh Minh - Phó Trưởng Công an xã Tân Phú Trung cho biết khi nhận được tin báo có đôi nam nữ mặc áo màu đỏ, chạy xe tay ga vừa cướp tài sản của người dân đang trên đường tháo chạy theo hướng cầu An Hạ về cầu vượt Củ Chi, ông đã liên hệ các đơn vị bạn báo tình hình cùng những đặc điểm nhận dạng. Sau đó cắt cử lực lượng đón lõng hai đầu. Khi bộ đôi này chạy được khoảng 4 km đến quốc lộ 22 đoạn qua BV Xuyên Á (xã Tân Phú Trung) đã quay đầu xe ngược lại hướng về ngã tư An Sương thì bị công an cùng người dân đuổi kịp, khống chế bắt giữ đưa về trụ sở.

Tang vật thu giữ gồm ĐTDĐ hiệu HTC của nạn nhân và bốn chiếc điện thoại có giá trị cao trong túi xách của nghi can cùng một bịch muối ớt chúng dùng ném vào nạn nhân còn sót lại.

Tại trụ sở, hai nghi can khai tên Nguyễn Văn Lâm (21 tuổi, quê Long An) và Trần Ngọc Trúc Đăng (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Qua xác minh, Đăng và Lâm đều có tiền án về tội cướp giật tài sản.

AN PHƯỚC