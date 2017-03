Mất 160 triệu đồng khi bị công an bắt nhầm

Thanh tra Công an TP.HCM và các đơn vị có liên quan đang xác minh làm rõ đơn tố cáo của anh Phạm Quốc Quí (29 tuổi, quê Lâm Đồng, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM). Anh Quí tố anh bị bắt nhầm và mất gần 160 triệu đồng bỏ trong cốp xe khi Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an TP.HCM) triệt phá một ổ thầu đề ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Đang đi đường tự dưng bị bắt

Trong đơn tố cáo và làm việc với thanh tra, anh Quí trình bày khoảng 15 giờ 30 chiều 12-10, anh đang đi đường thì xe bị bể bánh nên anh rẽ vào đường Trần Đại Nghĩa (xã Tân Kiên) để tìm chỗ vá. Khi đến gần Trạm cân 80T, thấy phía trước có một phụ nữ va chạm vào xe buýt ngã xuống đường, anh Quí dừng xe trước cổng trạm cân với ý định giúp đỡ người phụ nữ. Bất ngờ anh nghe tiếng la hét ở phía cổng nhà bên cạnh trạm cân, liền đó có hai thanh niên (mặc thường phục) vẫy tay. “Tôi nghĩ họ có chuyện gì cần giúp nên tôi chạy vào. Vừa tới thì hai thanh niên chụp lấy chìa khóa, đánh và bắt tôi vào trong nhà”.

Theo anh Quí, khi vào trong anh mới biết ở đây đang bị PC45 bắt đánh bạc bằng hình thức số đề. “Tôi giải thích chỉ là người đi đường và nhiều lần nói trong cốp xe có 159,8 triệu đồng nhưng công an nói “anh cứ ngồi yên”. Tại đây, công an hỏi tên, giữ của tôi một điện thoại di động cùng 300.000 đồng trong người”.

Theo anh Quí, đến khoảng 18 giờ 35 cùng ngày, công an chở anh về trụ sở Công an xã Tân Kiên. “Do không đi cùng xe máy và lo lắng về số tiền nên đến trụ sở công an, tôi nói trước nhiều cán bộ về số tiền trong xe. Sau đó, một cán bộ PC45 yêu cầu tôi lên phòng trên lầu. Từ đó đến rạng sáng 13-10, tôi lại tiếp tục báo với công an nhiều lần về số tiền” - anh Quí kể.





Anh Quí đứng ở nơi mà anh bị công an vẫy vào rồi… bắt. Ảnh: PV







Xe anh Quí do PC45 bàn giao cho Công an xã Tân Kiên trong tình trạng bể bánh, gãy khóa yên xe. Ảnh: PV

Mất 160 triệu đồng trong cốp xe

Vẫn theo lời anh Quí: “Đến hơn 2 giờ sáng 13-10, tôi không chịu ký tên vào biên bản do công an lập vì trong biên bản có nhiều chỗ không đúng, lại không nhắc gì đến số tiền 160 triệu đồng trong cốp xe của tôi. Lúc này công an mới đưa xuống kiểm tra xe. Nhìn thấy yên xe bị hở, tôi linh cảm số tiền bị mất nên không đụng vào xe. Người lấy lời khai của tôi tới cầm yên xe giở lên thì xe bị phá chốt và số tiền trong xe đã mất”.

Tới 16 giờ chiều 13-10, anh Quí được công an cho về vì anh không liên quan đến ổ cờ bạc. Trình bày với Thanh tra Công an TP, anh Quí nói do hôm đó các cán bộ công an mặc thường phục nên anh không biết tên nhưng vẫn nhớ mặt. Qua nghe họ gọi tên nhau, anh biết người lấy chìa khóa xe của anh ở cổng là một người tên B.

Anh Quí kể số tiền anh bị mất là tiền dùng để mua nhà ở huyện Bình Chánh. Trước đó, anh đã đặt cọc trước 100 triệu đồng cho người bán nhà, hẹn ngày 12-10 sẽ chồng nốt 160 triệu đồng còn lại, nếu không sẽ mất tiền cọc. “Gia đình tôi ở quê cầm cố nhà gửi xuống, tôi mới lấy ra từ ngân hàng. Cộng với số tiền lương vừa tạm ứng trước ở công ty nơi tôi làm việc nữa là gần 160 triệu đồng. Tôi cất trong cốp xe chờ đến tối 12-10 khi người bán nhà đến thì giao cho họ. Ngờ đâu chiều đó tôi gặp sự cố với công an” - anh Quí kể.

Vừa rút tiền từ ngân hàng ra thì bị bắt

Sau khi anh Quí gửi đơn tố cáo, Công an xã Tân Kiên có báo cáo sự việc gửi lên cấp trên. Đồng thời, công an xã đã cử cán bộ đi cùng anh Quí đến Ngân hàng BIDV và công ty nơi anh làm việc để xác minh. Cả hai nơi này đều xác nhận việc anh Quí có đến rút tiền và ứng tiền của công ty trước khi bị bắt.

Mới đây, anh Quí đến liên hệ với Công an xã Tân Kiên để tìm hiểu thông tin. Ông Nguyễn Thanh Lợi, Phó công an xã này, xác nhận đã lập biên bản nhận bàn giao để giữ xe của anh Quí từ PC45. Ông nói biên bản bàn giao ghi xe trong tình trạng bị bể bánh, bị gãy khóa yên. Công an xã cũng đã chụp ảnh tình trạng xe khi nhận bàn giao. “Bây giờ anh xác nhận em không vi phạm mua bán số đề, em về lấy bản chính giấy tờ xe lên anh giải quyết cho em lấy xe về” - ông Lợi giải thích với Quí.

Chia sẻ thêm với anh Quí, ông Lợi nói: “Vào ngày đó là có ghi vào sổ hết, đã nói rồi, vấn đề ai làm sai thì người đó chịu, còn phương tiện của mình thì mình cứ nhận về. Anh nói thật anh rất đồng cảm với em và rất buồn khi xảy ra sự việc”.

Hiện tại xe của anh Quí vẫn đang được Công an xã Tân Kiên giữ, anh Quí chưa đồng ý nhận xe về để chờ Công an TP.HCM làm rõ vụ việc.

* * *

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Nhiệm, Đội trưởng Đội Tham mưu PC45, cho biết: “Đơn của anh Quí đã gửi Công an TP và Công an TP đang chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh. Chúng tôi đang chờ báo cáo, khi nào có kết quả chúng tôi mới trả lời”.

Được biết Cục Điều tra VKSND Tối cao cũng vừa chuyển đơn tố cáo của anh Quí đến VKSND TP.HCM để cơ quan này chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. “Quá trình giải quyết, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì đề nghị chuyển đến cơ quan điều tra VKSND Tối cao để giải quyết theo quy định pháp luật” - công văn chuyển đơn của cơ quan điều tra VKSND Tối cao nêu rõ.