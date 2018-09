‘Nghề tay trái’ của cảnh sát giao thông

CSGT đưa nạn nhân đi cấp cứu bằng xe đặc chủng Trưa 4-9 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô tải và hai xe mô tô. Cùng thời điểm xảy ra tai nạn, các chiến sĩ CSGT đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang đang trên đường tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện vụ việc nên nhanh chóng dùng xe đặc chủng đưa cả ba nạn nhân đến BV huyện Châu Thành cấp cứu. Khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, xe mô tô biển số 67N1-269.15 do một nam thanh niên chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ miền Tây về TP.HCM. Khi xe đi đến điểm mở dải phân cách trên QL1A, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì bất ngờ va chạm vào phần đầu của ô tô tải 63L-6570 do tài xế Nguyễn Minh Chí điều khiển. Cú va chạm khiến xe mô tô này lao sang phần đường theo hướng ngược lại và va chạm với xe mô tô 59L2-525.47 do một nam thanh niên điều khiển và chở theo phụ nữ ngồi phía sau. HÀ HUY