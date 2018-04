Từ chối điều trị nếu tiếp tục hút thuốc trong bệnh viện

Gần đây chúng tôi nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về tình trạng khói thuốc lá trong các bệnh viện (BV). Nguyên nhân chính vẫn là do ý thức của người dân, đặc biệt là người đến thăm bệnh, trong khi đó BV lại không có thẩm quyền xử phạt.



Hiện các BV cũng chủ yếu áp dụng biện pháp nhắc nhở để hạn chế người hút thuốc lá.

Kiểm soát không xuể!

BS Phan Văn Nghiệm, Phó Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá BV Nguyễn Tri Phương, cho hay thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá, BV đã áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng này. Cụ thể, nhân viên BV phải làm gương trước. Khi phòng hành chính kiểm tra từng khoa, chỉ cần có mùi thuốc lá là sẽ bị lập biên bản, cả khoa sẽ bị nhắc nhở và trừ thi đua.

Người bệnh đến điều trị ở BV Nguyễn Tri Phương đều được các điều dưỡng khuyến cáo không được hút thuốc và nếu tái phạm có thể bị từ chối điều trị, trừ các trường hợp cấp cứu. Qua thời gian tình hình cải thiện khả quan.

BV làm nghiêm vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn còn phát hiện tàn thuốc lá nhưng truy tìm thì không ai nhận. Có tình trạng người thăm bệnh đốt thuốc trong BV khi thấy nhân viên y tế, bảo vệ, họ vội dụi thuốc đi hoặc lựa lúc không có ai đem ra hút.

Với đặc thù BV, mỗi ngày có 6.000-8.000 người đến thăm bệnh, bảo vệ và các nhân viên của BV không thể bao quát nhắc nhở hết được.

BS Nguyễn Ánh Tuyết, Phó Giám đốc BV Nhân dân Gia Định đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của BV, cho hay BV đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm giảm tác hại thuốc lá như dựng bảng cấm hút thuốc và mức phạt khắp nơi, truyền thông trên tivi, mỗi ngày phát loa hai lần về tác hại của thuốc lá và không được hút trong khuôn viên BV nhưng việc hút thuốc lá vẫn còn xảy ra. BS Tuyết nhìn nhận cái khó của BV là người thăm bệnh ra vô liên tục thay đổi nên không nắm được nhắc nhở, tuyên truyền. Một số người dân vẫn còn thiếu ý thức, không thấy ai giám sát là lén lôi ra hút.



Bệnh viện muốn phạt cũng bó tay



Mức phạt đối với hành vi hút thuốc lá trong BV đã có (theo Nghị định 176/2013 thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng) nhưng khó áp dụng vào thực tế.

Các lãnh đạo BV đều đau đầu với tình trạng khói thuốc vì BV không có chức năng xử phạt. Thẩm quyền này thuộc các cơ quan thanh tra liên ngành về y tế từ trung ương tới địa phương, cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an và UBND các cấp. Có BV khi phát hiện người hút thuốc đã giữ người lại và báo công an, khi công an vào thì họ đã dập thuốc và lẻn đi mất.

Ông Nguyễn Văn Truyền, Trưởng phòng Hành chính quản trị BV quận 11, ủy viên Ban phòng, chống tác hại thuốc lá của BV, cho hay muốn xử phạt hành vi này phải trình cho UBND các cấp. Tuy nhiên, chẳng lẽ khi phát hiện người hút thuốc lá phải giữ người lại để chờ UBND xử phạt. Rồi lập biên bản ra sao. Ai được quyền lập biên bản cũng chưa rõ... Ông Truyền cho biết việc hút thuốc lá vẫn còn xảy ra ở BV nhưng nhân viên BV chỉ biết nhắc nhở là chính.

Trước tình trạng luật đã có nhưng khó đi vào thực tế, BS Nguyễn Ánh Tuyết nhìn nhận người dân vẫn còn tâm lý “dễ gì mà bị phạt”. Do đó, nếu người hút thuốc tại BV mà bị xử phạt nghiêm thì may ra mới nói đến chuyện phòng, chống khói thuốc trong BV được.