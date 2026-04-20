Kết thúc có hậu cho cụ bà gần 90 tuổi sau 10 năm khiếu nại 20/04/2026 14:57

(PLO)- Gần 10 năm đi đòi lại đất bị thu hồi không đúng quy định pháp luật, kết thúc có hậu cuối cùng cũng đến với cụ bà gần 90 tuổi Nguyễn Thị Lơn.

Mới đây, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, chấp nhận nội dung đơn của cụ bà Nguyễn Thị Lơn (89 tuổi; ngụ xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) khiếu nại quyết định số 04/QĐ-UBND (quyết định 04) ngày 11-4-2024 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ.

Kết thúc có hậu cho cụ bà gần 90 tuổi bị thu hồi đất trái đạo lý và pháp lý. Ảnh minh họa: AI

Hành trình đơn độc của người mẹ già

Theo quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, giao UBND xã Tuyên Quang thu hồi quyết định 04 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam cũ, hủy thông báo của UBND huyện Hàm Thuận Nam cũ; Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Lơn đối với phần diện tích đất tại 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cấp cùng ngày 14-10-2013, chính thức khép lại vụ việc cụ bà gần 90 tuổi phải khổ sở đi khiếu nại nhiều lần suốt gần 10 năm.

Theo hồ sơ, bà Lơn khai phá được 2 thửa đất để làm ruộng với tổng diện tích hơn 1.500 m², tọa lạc tại thôn Văn Lâm, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ (nay là xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) và đến năm 2013 được UBND huyện Hàm Thuận Nam cũ cấp 2 sổ đỏ.

Năm 2016, lợi dụng bà Lơn già yếu, ông NVD đến chiếm phần đất đã được cấp sổ đỏ của bà Lơn. Thời điểm trên, người dân phát hiện có báo cho bà Lơn biết nhưng do tuổi cao sức yếu, gia đình có con đang bệnh tâm thần nên bà Lơn gần như bất lực, không thể ngăn chặn việc ông D chiếm đất, đào ao, trồng cây trên phần đất trồng lúa của bà Lơn.

Đến năm 2019, UBND xã Hàm Mỹ tổ chức hòa giải việc tranh chấp đất đai giữa ông NVD với bà Nguyễn Thị Lơn và Hội đồng hòa giải yêu cầu: "Đề nghị bà Lơn đưa lại 2 sổ đỏ cho ông NVD để ông này liên hệ cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho ông ta". Bà Lơn không đồng ý và gởi đơn khiếu nại.

Đến ngày 10-8-2023, UBND huyện Hàm Thuận Nam ra thông báo thu hồi 2 sổ đỏ nói trên của bà Lơn nên bà không đồng ý và có đơn khiếu nại đề nghị huyện thu hồi thông báo trái pháp luật trên. Tuy nhiên, UBND huyện Hàm Thuận Nam giữ nguyên thông báo trên bằng quyết định 04 ngày 11-4-2024.

Kết thúc có hậu

Bà Lơn tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũ. Qua thẩm tra của đoàn xác minh thì việc xét cấp 2 sổ đỏ do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp cho bà Lơn, hồ sơ đăng ký đầy đủ và được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Hàm Thuận Nam cho rằng năm 2013, ông TCY chuyển nhượng 2 thửa đất trên cho ông NVD là không đúng sự thật và không đúng quy định của pháp luật; bởi thực tế UBND huyện không có giấy tờ hợp pháp nào chứng minh việc chuyển nhượng đất giữa ông Y và ông D. Mặt khác, 2 thửa đất này đã được cấp sổ đỏ cho bà Nguyễn Thị Lơn vào tháng 10-2013, nên ông Y không thể chuyển nhượng cho ông D.

Theo đoàn xác minh: “Nếu có việc chuyển nhượng đất thì đó là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, phải bị ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về đất đai. Đồng thời, việc ông D tự ý lấn chiếm, trồng cây lâu năm và đào ao trên phần đất bà Lơn đã được cấp sổ đỏ, là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai nhưng chính quyền địa phương thiếu kiểm tra và xử lý, để việc vi phạm kéo dài, ảnh hướng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”.

Ông D có đơn tranh chấp phần đất của bà Lơn đang sử dụng vì cho rằng năm 2013 mua lại của ông Y một phần đất ruộng tại thôn Văn Lâm nhưng ông D chỉ trình bày miệng và đến nay ông D cũng không có giấy tờ hợp pháp để chứng minh về nguồn gốc đất cũng như giấy tờ liên quan đến việc mua bán đất, như đã nêu trên…

Ngày 17-6-2025, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ) đã tổ chức đối thoại với bà Lơn xác định 2 sổ đỏ do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp cho bà Nguyễn Thị Lơn được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận: Việc UBND huyện Hàm Thuận Nam ban hành thông báo thu hồi 2 sổ đỏ của bà Nguyễn Thị Lơn là không đúng quy định. Do đó, việc bà Nguyễn Thị Lơn khiếu nại là đúng.