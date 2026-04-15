Diễn biến mới vụ giám đốc bị kết án oan phải làm bảo vệ để mưu sinh 15/04/2026 14:49

(PLO)- Sau khi được trả tự do thì doanh nghiệp đã phá sản, nhà đã bán, người từng làm giám đốc phải đi thuê trọ và làm bảo vệ kiếm sống...

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa cập nhật báo cáo gửi Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) về tình hình giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường trong quý I-2026. Trong các vụ việc được đề cập có vụ án oan kéo dài nhiều năm, để lại những hậu quả nặng nề cho ông Đỗ Văn Hùng - người từng là giám đốc doanh nghiệp, nay phải làm bảo vệ mưu sinh.

Ông Đỗ Văn Hùng sau khi được trả tự do.

Vòng xoáy lao lý từ một sự nhầm lẫn

Hồ sơ vụ việc cho thấy, bi kịch của ông Đỗ Văn Hùng (cư trú phường 4, quận 8 cũ; nay là phường Chánh Hưng, TP.HCM) bắt đầu từ một giao dịch dân sự hoàn toàn ngay tình nhưng lại bị hình sự hóa một cách oan nghiệt. Trước khi vướng lao lý, ông Hùng là một giám đốc công ty TNHH tại TP.HCM.

Đầu tháng 8-2012, ông Hùng mua gần 15 ha đất tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong cũ, tỉnh Đắk Nông. Hợp đồng mua bán được ký kết tại TP.HCM mà hai bên mua, bán không tiến hành kiểm tra thực địa.

Đến cuối tháng 8-2012, khi ông Hùng lên Đắk Nông để xác định vị trí lô đất, bi kịch thực sự bắt đầu. Thay vì yêu cầu người bán chỉ vị trí đất thì ông Hùng nhờ sự hỗ trợ của một số cán bộ xã Đắk Ha. Sự tắc trách của các cán bộ địa phương này khi chỉ nhầm sang lô đất của một người khác (ông A) đã đẩy ông Hùng vào thế "tình ngay lý gian".

Tin tưởng vào sự xác nhận của cán bộ xã, tháng 11-2012, ông Hùng sang nhượng lại lô đất (bị chỉ nhầm) cho ông T với giá hơn 2,1 tỉ đồng. Sự việc chỉ vỡ lở khi ông T tiến hành xây dựng và bị chủ thực sự của lô đất là ông A ngăn cản.

Ông Đỗ Văn Hùng cùng vợ con và luật sư tại buổi xin lỗi công khai của VKS. Ảnh TRẦN LINH.

Khi phát hiện sự nhầm lẫn về vị trí, ông T yêu cầu trả lại tiền. Lúc này, do số tiền bán đất đã được sử dụng vào mục đích khác, ông Hùng thừa nhận nhầm lẫn do sự chỉ sai của cán bộ địa chính và đề nghị ông T sang tên lại đất. Đồng thời xin được trả lại tiền dần dần. Tuy nhiên, ông T không đồng ý và gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông.

Án tù nghiệt ngã

Bất chấp việc ông Hùng rõ ràng là nạn nhân của sự nhầm lẫn ban đầu từ phía cán bộ xã và không có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông vẫn khởi tố, truy tố, xét xử ông.

Ngày 29-9-2014, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt ông Hùng 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án khắc nghiệt này đã cướp đi quyền tự do và phá hủy hoàn toàn sự nghiệp của một doanh nhân.

Cuộc đấu tranh đòi công lý của gia đình ông Hùng bắt đầu từ tháng 1-2015 bằng đơn khiếu nại giám đốc thẩm của vợ ông. Sau nhiều nỗ lực, đến tháng 9-2016, TAND Tối cao đã kháng nghị bản án, đề nghị hủy án để điều tra lại. Ngày 6-6-2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM chính thức quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Thế nhưng, con đường tìm lại sự trong sạch vẫn đầy chông gai. Bất chấp việc án đã bị hủy, ngày 23-7-2018, VKSND tỉnh Đắk Nông tiếp tục ban hành cáo trạng truy tố ông Hùng với tội danh cũ. Phải đến khi TAND tỉnh Đắk Nông trả hồ sơ điều tra lại và VKSND tỉnh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, phiên tòa bước ngoặt mới diễn ra.

Từ một giám đốc doanh nghiệp ăn nên làm ra, sau khi bị kết án oan, ông Hùng phải xin làm bảo vệ để kiếm sống. Ảnh ND

Ngày 13-11-2018, TAND tỉnh Đắk Nông cuối cùng đã tuyên ông Hùng không phạm tội và trả tự do ngay tại tòa. Vị cựu giám đốc bước ra khỏi phòng xử án sau 4 năm 6 tháng bị tạm giam, chấm dứt chuỗi ngày dài bị oan.

Nỗi đau án oan và sự tạ lỗi muộn màng

Được trả lại tự do, nhưng cuộc sống của ông Hùng đã hoàn toàn sụp đổ. Trở về sau 4,5 năm tù tội, người đàn ông từng là giám đốc công ty phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: Công ty phá sản, nhà cửa không còn, gia sản khánh kiệt.

Vợ chồng ông phải dắt nhau đi thuê nhà trọ. Vị cựu giám đốc phải đi làm bảo vệ để kiếm cơm qua ngày và chăm sóc người vợ đang mang trọng bệnh.

Sau nhiều năm chờ đợi, công lý dù muộn màng cũng đã được thực thi. Ngày 17-1-2025, VKSND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức buổi xin lỗi công khai và phục hồi danh dự cho ông Hùng, chính thức khép lại 10 năm mang thân phận bị can, bị cáo oan sai.

Đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông tổ chức xin lỗi và cải chính công khai đối với ông Đỗ Văn Hùng. Ảnh: Trần Linh

Theo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, trong vụ oan sai này, người giải quyết yêu cầu bồi thường đã tiến hành xác minh thiệt hại. Tuy nhiên, một số nội dung yêu cầu bồi thường chưa được xác minh do cơ quan, đơn vị có liên quan chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu làm căn cứ chứng minh thiệt hại. Do đó, người giải quyết bồi thường và ông Đỗ Văn Hùng đã thống nhất thỏa thuận kéo dài thời gian xác minh thiệt hại.

Đến ngày 26-1-2026, hai bên đã thực hiện thương lượng bồi thường và VKSND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-VKS về việc giải quyết bồi thường với số tiền bồi thường là hơn 2,6 tỉ đồng. Hiện nay, VKSND tỉnh Lâm Đồng đang chờ cấp kinh phí bồi thường để thực hiện chi trả cho người bị thiệt hại.