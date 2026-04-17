Lưu ý về thời gian nhận lương hưu tháng 5-2026 tại TP.HCM 17/04/2026 15:43

(PLO)- Do ảnh hưởng kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5-2026 tại TP.HCM có điều chỉnh, áp dụng theo từng hình thức nhận tiền.

Thực hiện Thông báo số 9441/TB-BNV ngày 16-10-2025 của Bộ Nội vụ về việc nghỉ Tết Âm lịch và một số dịp nghỉ lễ trong năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, theo đó lịch nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5 năm 2026 từ ngày 30-4-2026 đến hết ngày 3-5-2026, bắt đầu làm việc từ ngày 4-5-2026 (thứ Hai).

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tại TP.HCM nhận tiền tháng 5-2026 theo lịch chi trả điều chỉnh do kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1/5. Ảnh: BHXH TP.HCM

Theo đó, BHXH TP.HCM thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 năm 2026 trên địa bàn TP.HCM như sau:

Đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân: BHXH TP.HCM thực hiện chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH vào tài khoản người hưởng bắt đầu từ ngày 4-5-2026.

Đối với hình thức chi trả tiền mặt: Bưu điện TP.HCM tổ chức chi trả bắt đầu từ ngày 11-5-2026 đến ngày 12-5-2026 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 13-5-2026 đến hết ngày 25-5-2026 tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm.

Lưu ý: Thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày Chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

BHXH TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi; góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính Phủ.