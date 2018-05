(PL)- Những nắp cống trên vỉa hè đường An Bình (phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) từ vài năm nay xuống cấp một cách trầm trọng khi thi thoảng có đoạn một vài chiếc nắp cống không hiểu vì nguyên nhân gì bị mất đi và để lại một khoảng trống với các hố sâu hun hút, nhìn rất nguy hiểm (ảnh 1).