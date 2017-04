Đóng đường để thi công Bến xe Miền Đông mới

Ngày 8-4, Sở GTVT TP.HCM ra thông báo: từ ngày 22-4 đến ngày 30-12, đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ đường số 13 đến vị trí giao lộ đường Hoàng Hữu Nam – đường tạm), quận 9 tạm thời bị chiếm dụng để chính thức thi công dự án Bến xe Miền Đông mới, quận 9.



Vị trí bến xe Miền Đông mới trên địa bàn quận 9

Do đó, phương án tổ chức giao thông quanh công trình cụ thể như sau:

- Đóng đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ đường số 13 đến vị trí giao lộ đường Hoàng Hữu Nam – đường tạm).

- Tổ chức lưu thông 2 chiều các loại xe 2 bánh, xe ôtô con, xe ôtô khách và xe ôtô tải dưới 1,5T trên đường tạm.

Sở GTVT lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, người điều tiết giao thông.

Trước đó, trong tháng 2-2017, Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (Samco - chủ đầu tư) cho đóng thử cọc trên khu đất thuộc gói thầu số 1 xây dựng Bến xe Miền Đông mới. Đến nay, sau một tháng, kết quả kiểm định độ nén, lún, kết cấu nền đất của khu đất trên, nhất là vời các hạng mục trọng yếu, chịu tải lớn đã cho kết quả: xác định được số lượng, độ sâu của các cọc và tiến hành đóng đại trà.



Những ngày qua, sau khi có kết quả kiểm định cọc đóng thử, số lượng lớn cọc đã được chuyển về bến xe Miền Đông mới để tiến hành đóng đại trà

Những ngày tới, sau khi đường Hoàng Hữu Nam được đóng lại, các đơn vị thi công sẽ tập trung thi công khu vực bãi xe đậu chờ lên xuống tài, đường bao quanh bãi và nhà ga chính và sẽ hoàn thành các gói thầu này vào cuối năm để di dời bến xe hiện hữu tại quận Bình Thạnh, một trong những điểm nóng kẹt xe ở cửa ngõ TP.



Đường Đinh Bộ Lĩnh trước cửa bến xe Miền Đông hiện hữu là điểm nóng về kẹt xe của quận Bình Thạnh và TP.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 được TP phê duyệt, Bến xe Miền Đông mới có diện tích hơn 16 ha nằm ở phường Long Bình, quận 9, TP.HCM (chiếm hơn 3/4 diện tích) và phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương (gần 1/4 diện tích). Công trình gồm bốn khu A, B, C, D. Trong đó, khu A là đất bến bãi, công trình công cộng và phụ trợ với tòa nhà cao 26 tầng, có diện tích hơn 12,2 ha; khu B là trạm xe buýt cao hai tầng; khu C là kho trung chuyển và giao dịch hàng hóa cao năm tầng; khu D là khu thương mại dịch vụ cao 15 tầng. Tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng.



Phối cảnh bến xe Miền Đông mới với phía trước là nút giao - hầm chui Đại học Quốc gia và nhà ga Suối Tiên của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Bến xe Miền Đông mới sẽ kết nối với các tuyến xe buýt, đặc biệt là tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Hành khách từ các tỉnh đến bến xe có thể lựa chọn các loại phương tiện công cộng, metro để vào trung tâm TP hoặc về các quận, huyện vùng ven, cũng như có thể đi Bình Dương, Đồng Nai...