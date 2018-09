‘Làm khó’ phi công nghỉ việc: Bộ GTVT có trái luật?

Bộ GTVT nói gì? Trả lời Pháp Luật TP.HCM, đại diện Bộ GTVT tiếp tục khẳng định quy định báo trước 120 ngày là hợp lý, tương tự các phát biểu trước đây của lãnh đạo Bộ GTVT. Theo vị này, Luật Hàng không dân dụng đã giao thẩm quyền cho Bộ GTVT quy định về chế độ lao động đặc thù với nhân viên hàng không. Hai thông tư 41/2015 và 21/2017 được Bộ ban hành nhằm điều chỉnh NLĐ trong lĩnh vực hàng không - một lĩnh vực đặc biệt vì liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh hàng không..., phải tuân thủ các hiệp định, nghị định rất khắt khe của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO. Hơn nữa, công tác đào tạo các nhân viên hàng không, đặc biệt là phi công, thực sự rất mất thời gian và qua nhiều quy trình. “Theo quy định của hai thông tư trên, nhân viên hàng không trình độ cao khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải báo trước 120 ngày. Còn BLLĐ quy định NLĐ ký hợp đồng không thời hạn khi đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày. Như vậy BLLĐ chỉ quy định mức độ tối thiểu chứ không quy định mức độ tối đa. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định trường hợp có sự khác nhau giữa luật này với luật khác cùng nội dung liên quan đến hàng không thì áp dụng quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Nghĩa là cơ quan quản lý nhà nước được ưu tiên sử dụng các quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam vì sự an toàn của ngành hàng không” - vị này nói.