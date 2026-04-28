Giá chung cư Hà Nội, TP.HCM lập đỉnh mới: Người trẻ chật vật mua nhà 28/04/2026 07:11

(PLO)- Thu nhập tăng chậm, giá chung cư tiếp tục lập đỉnh mới khiến nhiều người trẻ ở Hà Nội, TP.HCM… chật vật tích góp hàng chục năm vẫn chưa thể mua nhà.

Giá chung cư tại Hà Nội và TP.HCM tiếp tục tăng cao, lập mặt bằng mới. Trong khi đó, thu nhập của người lao động không theo kịp, khiến giấc mơ mua nhà ngày càng xa vời. Không ít người trẻ đứng trước lựa chọn khó khăn: Bám trụ thành phố hay trở về quê.

Giá nhà tăng nhanh

Báo cáo vào cuối tuần qua của Bộ Xây dựng cho thấy giá chung cư tại hai đô thị lớn nhất cả nước tiếp tục leo thang.

Tại Hà Nội, giá bán trung bình đã lên tới khoảng 128 triệu đồng/m², tăng tới 28 triệu đồng/m² chỉ sau ba tháng. Ở TP.HCM, giá trung bình đạt khoảng 112 triệu đồng/m², tăng khoảng 2 triệu đồng/m² so với quý trước.

Đà tăng này được lý giải bởi nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là sự mất cân đối cung - cầu và chi phí nguyên vật liệu, tài chính gia tăng. Tuy nhiên, hệ quả rõ nhất lại đổ dồn lên vai người mua nhà, đặc biệt là người trẻ và người có thu nhập trung bình, thấp.

Chung cư cao cấp ở phía Tây Hà Nội, trung bình mỗi căn có giá thấp nhất là 8-11 tỉ đồng. Ảnh: V.LONG

Ở các đô thị lớn, mức giá này đã vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân. Một căn hộ diện tích khoảng 60 m² tại Hà Nội hiện có giá trung bình gần 8 tỉ đồng. Tại TP.HCM, con số này cũng xấp xỉ 6,5 - 7 tỉ đồng. Đây là mức giá mà ngay cả những gia đình có thu nhập ổn định cũng... thấy khó.

Bài toán khó cho người trẻ

Giữa trưa nắng, bên ly trà đá vỉa hè, câu chuyện về giá nhà trở thành nỗi trăn trở chung của nhiều người trẻ đang làm việc tại thành phố.

Anh Nguyễn Hưởng, làm trong ngành đường sắt tại Hà Nội, cho biết anh từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ làm việc là có thể mua được nhà. Cách đây 15 năm, anh ra trường với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ tiền thuê trọ và chi phí sinh hoạt, mỗi tháng anh tiết kiệm được khoảng 1-2 triệu đồng.

Sau 10 năm làm việc, đến năm 2020, anh tích góp được khoảng 100 triệu đồng và quyết định lập gia đình. Hai vợ chồng gom góp được khoảng 150 triệu đồng cùng vài chỉ vàng ngày cưới, định mua nhà nhưng số vốn quá ít ỏi.

“Lúc đó, tôi nghĩ cố thêm vài năm nữa sẽ mua được căn hộ nhỏ nhưng giá nhà tăng nhanh quá, vượt xa khả năng của mình” - anh Hưởng tiếc nuối.0

Khi có con, áp lực càng gia tăng. Không đủ điều kiện mua nhà, hai vợ chồng phải gửi con về quê ở Hà Tĩnh nhờ ông bà chăm sóc. Đến nay, con đã gần vào lớp 1 nhưng kế hoạch đưa con ra Hà Nội vẫn chưa thể thực hiện.

Hiện thu nhập của hai vợ chồng anh khoảng 30 triệu/tháng, mỗi năm cố gắng cũng chỉ tiết kiệm được gần 100 triệu đồng. Trong khi đó, giá nhà có năm tăng gần 1 tỉ đồng.

“Cứ đà này thì không biết bao giờ mới mua được nhà. Ở lại thì xác định đi thuê cả đời, mà về quê thì không có việc làm ổn định. Hai vợ chồng còn chịu được nhưng nghĩ đến con là thấy rất áp lực” - anh chia sẻ.

Cùng cảnh ngộ, anh Nguyễn Hà, tốt nghiệp Trường đại học Luật Hà Nội, từng đặt mục tiêu sau 5 năm đi làm sẽ mua được nhà. Tuy nhiên, hơn 5 năm trôi qua, anh vẫn đang ở trọ và chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Với thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng, anh Hà chỉ đủ chi tiêu và đầu tư cho công việc. “Muốn phát triển nghề nghiệp thì phải học thêm, mở rộng quan hệ những khoản đó rất tốn kém. Nếu chỉ chăm chăm tiết kiệm thì khó tiến xa” - anh nói.

Gia đình ở vùng quê Nghệ An, nếu trở về, anh gần như không có cơ hội làm đúng chuyên môn còn ở lại Hà Nội thì việc mua nhà là ngoài tầm với.

Những căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội có giá bán trên 100 triệu đồng/m². Ảnh: V.LONG

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Thiết lại chọn cách rời thành phố ngay sau khi tốt nghiệp cao đẳng. Anh cho rằng chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến việc bám trụ là quá khó.

Tuy nhiên, khi về quê anh cũng gặp không ít khó khăn vì không có vốn và thiếu việc làm. Sau một thời gian làm nhiều công việc tay chân, thu nhập bấp bênh, anh quyết định quay lại Hà Nội làm việc tại một gara ô tô. Hiện thu nhập của anh khoảng 20 triệu đồng/tháng. Dù vậy, anh xác định sẽ không ở lại lâu dài.

“Tôi chỉ cố gắng tích góp một ít vốn rồi về quê mở gara. Ở Hà Nội thì không bao giờ đủ tiền mua nhà” - anh nói.

Giá nhà vì sao tăng không dừng?

Theo bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), nguồn cung bất động sản thời gian qua đã có dấu hiệu cải thiện so với trước. Tuy nhiên, giá nhà vẫn duy trì ở mức cao.

Trong quý I-2026, giá nhà tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai tăng khoảng 1-2% so với quý trước.

Một trong những nguyên nhân chính là chi phí đầu vào tăng mạnh, từ nguyên vật liệu xây dựng đến chi phí tài chính. Điều này đẩy giá thành sản phẩm lên cao.

Thực tế cho thấy mặt bằng giá hiện nay đã thiết lập ở mức rất cao. Tại Hà Nội, các dự án chung cư có giá thấp nhất cũng dao động từ 64-82 triệu đồng/m². Trong khi đó, nhiều dự án cao cấp có giá lên tới 170-223 triệu đồng/m².

Tại TP.HCM, mức giá thấp nhất khoảng 52-59 triệu đồng/m², ở phân khúc cao cấp giá có thể lên tới 300-400 triệu đồng/m², thậm chí cao hơn ở những vị trí đắc địa.

Ở một số địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, giá chung cư “dễ thở” hơn, dao động từ 42-73 triệu đồng/m². Tuy nhiên, cơ hội việc làm và thu nhập tại các địa phương này lại không cao bằng hai đô thị lớn.

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian tới, nhu cầu thị trường sẽ tập trung nhiều vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Bên cạnh đó, đất nền tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ, dân cư ổn định cũng tiếp tục được quan tâm.

Cơ quan quản lý cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, kịp thời phát hiện các hành vi đầu cơ, thổi giá nhằm hạn chế biến động bất thường.

Dù có những tín hiệu tích cực về nguồn cung nhưng thực tế cho thấy người có nhu cầu ở thực vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở.

Khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày càng lớn. Việc tích góp trong nhiều năm vẫn không theo kịp tốc độ tăng giá khiến giấc mơ an cư trở nên xa xỉ.

Với nhiều người trẻ, lựa chọn hiện nay không chỉ là mua hay không mua nhà, mà là ở lại thành phố hay trở về quê. Mỗi lựa chọn đều có những đánh đổi.

Ở lại, họ có cơ hội phát triển nghề nghiệp nhưng phải chấp nhận cuộc sống thuê trọ dài hạn. Trở về quê, họ có thể giảm áp lực chi phí nhưng lại đối mặt với bài toán việc làm. Giữa hai lựa chọn đó, không ít người vẫn đang loay hoay tìm lời giải...