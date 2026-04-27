Vướng tái định cư, khu công nghiệp Thạnh Phú 'dậm chân' hai thập kỷ 27/04/2026 17:57

(PLO)- Dự án khu công nghiệp Thạnh Phú triển khai từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tổng công ty Sonadezi vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình tháo gỡ vướng mắc tại các dự án thuộc hệ thống. Trong đó, dự án khu công nghiệp (KCN) Thạnh Phú do Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình làm chủ đầu tư đang gặp nhiều khó khăn.

Năm 2006, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình làm chủ đầu tư dự án KCN Thạnh Phú tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu cũ, nay là phường Tân Triều) với quy mô khoảng 177 ha. Tuy nhiên, sau 20 năm, dự án vẫn chưa hoàn thành bồi thường do vướng mắc trong việc bố trí tái định cư.

Một góc khu công nghiệp Thạnh Phú. Ảnh: SZB

Cụ thể, dự án hiện còn gần 39 ha với 151 hộ dân và gần 3,8 ha đất giao thông dân sinh do địa phương quản lý chưa được giải tỏa. Về tái định cư, hiện còn 45 hộ dân chưa được bố trí chỗ ở mới, gây khó khăn cho việc bàn giao mặt bằng.

Theo chủ đầu tư, các đơn vị chức năng đã hướng dẫn người dân nhận nền tái định cư ở địa bàn giáp ranh nhưng đa số hộ dân không đồng ý. Bên cạnh đó, 129 hộ dân dù đã có phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền vì cho rằng đơn giá thấp, yêu cầu tính lại giá trị tại thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, hiện vẫn còn 22 trường hợp với hơn 14 ha đất chưa được phê duyệt phương án bồi thường.

Do mặt bằng chưa được bàn giao, một số hộ dân đã xây dựng hàng rào, nhà xưởng và nhà ở trên các thửa đất thuộc dự án, khiến tình hình trở nên phức tạp. Người dân cho rằng do chưa nhận tiền bồi thường và vẫn đang sinh sống tại chỗ nên có quyền xây hàng rào bảo vệ hoặc cơi nới công trình.

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình kiến nghị UBND phường Tân Triều sớm có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về chủ trương xử lý, tính lại giá trị bồi thường nhằm tạo sự đồng thuận để người dân bàn giao đất.

Trước kiến nghị trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đã ký văn bản yêu cầu UBND phường Tân Triều phối hợp với các đơn vị liên quan và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật.