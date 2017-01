Xe máy được vào đường dẫn cao tốc Long Thành

“Chúng tôi đang hoàn tất việc lắp dải phân cách, biển báo, đèn tín hiệu hướng dẫn và điều tiết giao thông ở 4 km đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (gọi tắt là cao tốc Long Thành) để cho xe máy chạy vào”. Chiều 17-1, ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 2, Sở GTVT TP.HCM, nói với Pháp Luật TP.HCM.

Xe máy chạy trên hai làn dừng khẩn cấp

Trước đó, UBND TP có văn bản kiến nghị Bộ GTVT cho TP.HCM tổ chức cho xe hai bánh lưu thông vào đoạn đường dẫn cao tốc, từ nút giao thông An Phú (quận 2, TP.HCM) đến Vành đai 2 vào trước tết Nguyên đán nhằm giảm ùn tắc tại nút giao thông An Phú. Việc bàn giao, chờ tiếp nhận quản lý có thể bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục sau.

Mới đây, Bộ GTVT đã chấp thuận cho xe máy vào đoạn 4 km này. Chiều 17-1, ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC-E; đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc Long Thành), cũng xác nhận: “Chúng tôi đang phối hợp hoàn tất thủ tục để bàn giao đoạn đường này cho TP.HCM quản lý, khai thác. Công việc đang tiến hành nhưng VEC-E đã phối hợp với Khu 2 để lắp đặt biển báo, dải phân cách để sớm cho xe máy vào đoạn này” - ông Tân thông tin.

Đoạn đường từ nút giao An Phú đến nút giao Vành đai 2 dài 4 km với bốn làn xe lưu thông cùng hai làn dừng khẩn cấp. Theo thiết kế, đoạn này có tốc độ tối đa 80 km/giờ và không hạn chế tốc độ tối thiểu, là đoạn đầu kết nối các phương tiện từ trung tâm TP vào cao tốc. “Đây là đoạn đường dẫn vào cao tốc nên không vướng về quy định (xe máy cấm lưu thông vào đường cao tốc). Mặt khác, xe chỉ được lưu thông ở làn dừng khẩn cấp theo tính chất đường đô thị” - Bộ GTVT nêu.



Dự kiến từ 9 giờ ngày 21-1, xe máy sẽ được lưu thông trên đoạn 4 km (màu đỏ). Ảnh: GN

Xe máy: 50 km/giờ, ô tô: 70 km/giờ

Ông Lê Ngọc Hùng cho biết thêm dự kiến vào ngày 21-1 xe máy sẽ được chạy vào đoạn này, trên làn dừng khẩn cấp và giữa làn ô tô và xe máy sẽ có dải phân cách bằng thép để đảm bảo an toàn giao thông. “Khu 2 cũng đã gắn các biển báo, nhất là biển báo khống chế tốc độ tối đa với ô tô (70 km/giờ) và xe máy (50 km/giờ)” - ông Hùng cho hay.

Theo ông Trần Thanh Tùng (quận 9), hiện ở khu vực này có một số điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là tại đoạn gần cầu ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 9)… “Việc cho phép xe máy lưu thông ở đoạn 4 km này sẽ tạo thuận tiện hơn cho người dân đi lại và góp phần giải quyết ùn tắc đáng kể ở các điểm nêu trên. Ngoài ra, áp lực lưu thông trên một số tuyến đường khác như Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống sẽ giảm” - một cán bộ thanh tra giao thông phụ trách địa bàn nhận định.

Một CSGT Đội Cát Lái (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) cho biết thêm đoạn 4 km nêu trên lâu nay do Cục CSGT quản lý. Hiện Đội CSGT vẫn chưa nhận được thông báo của các cơ quan liên quan về việc chuyển giao địa bàn này về đội. Tuy vậy, khi lưu thông, tài xế cần chú ý tốc độ và tuân thủ theo sự phân luồng, biển báo giao thông trên đoạn đường trên để đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt.

Gắn camera dọc tuyến cao tốc Long Thành

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, có tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỉ đồng, đi qua TP.HCM và Đồng Nai. Toàn tuyến được đưa vào khai thác từ đầu năm 2015.

Theo Nguyễn Viết Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC-E; đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc Long Thành), cuối tháng 3-2017, VEC-E sẽ đưa vào vận hành hệ thống kiểm soát giao thông thông minh trên toàn tuyến cao tốc Long Thành. Theo đó, dọc tuyến cao tốc, nhất là các điểm ra/vào, các nơi dễ xảy ra tai nạn, ùn tắc (trên cầu cạn, cầu Long Thành) sẽ có các camera quan sát, camera toàn cảnh để nhanh chóng phát hiện các nguy cơ gây tai nạn, các vụ tai nạn... để kịp thời phối hợp với CSGT Đồng Nai, CSGT TP.HCM, Cục CSGT cùng một số đơn vị liên quan ngăn chặn, xử lý sự cố nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến cao tốc.

Ngoài ra, tại các điểm vào tuyến cao tốc ở TP.HCM, quốc lộ 51 hay quốc lộ 1 sẽ có hệ thống trạm cân tự động, sẽ kiểm soát được toàn bộ tải trọng của xe tải, xe container trước khi vào cao tốc.