Heineken: Nỗ lực hàng thế kỷ giữ chất lượng bia thượng hạng

Tuyên ngôn ấy đã mở đầu và là kim chỉ nam xuyên suốt hành trình chinh phục thế giới của Heineken. Với sự nỗ lực gìn giữ ấy, Heineken ngày nay đã chinh phục trái tim người hâm mộ tại 758 quốc gia trên khắp hành tinh.

Khi khát khao hoàn hảo không bao giờ tắt

Cách đây gần 150 năm, từ thế kỷ 19, Gerard Heineken bắt đầu tạo dựng tên tuổi của mình ở quê hương Hà Lan. Khởi nguyên từ tư tưởng muốn kinh doanh tốt thì môi trường phải sạch, đến tận ngày nay chìa khóa thành công của Heineken vẫn luôn nằm ở sự khắt khe khi lựa chọn những nguyên liệu tinh khiết, tự nhiên nhất để tạo nên hương vị tuyệt hảo: đại mạch tự nhiên, nước tinh khiết, hoa bia. Với niềm tin bền bỉ về chất lượng thượng hạng tinh khiết đó, Gerard Heineken đã đi khắp châu Âu để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời phát triển men bia hảo hạng có tên gọi Heineken A-Yeast®. Loại men đặc biệt này cùng với các nguyên liệu tự nhiên hòa quyện hài hòa tạo nên vị bia đậm đà tinh tế cho từng ly Heineken từ thế kỷ 19, đến nay 4 thế hệ nhà Heineken vẫn nối tiếp cống hiến hết mình cho chất lượng thượng hạng ấy.

Chỉ những chai/ lon bia có chất lượng tuyệt hảo nhất mới được khoác lên mình tên gia tộc Heineken® danh giá



Một chai bia Heineken khi được đưa ra thị trường là kết tinh thượng hạng từ một quy trình sản xuất khép kín, chặt chẽ, yếu tố chất lượng được đặt lên hàng đầu và duy trì đồng nhất tại mọi thị trường trên thế giới. Trải qua lịch sử hàng trăm năm, từ những tinh hoa ấp ủ trong quy trình tạo nên hương vị đặc trưng tuyệt hảo, bia Heineken đã trở thành một chuẩn mực của chất lượng hoàn hảo.

Nhãn giấy bạc – Dấu ấn của sự hoàn hảo



Trong hơn 1 thế kỷ không ngừng cải tiến, với mỗi sáng tạo của mình, Heineken luôn mang đến cho người dùng những cảm nhận khác biệt. Trong những sáng tạo đáng nhớ, những tín đồ trung thành của thương hiệu bia vang danh thế giới vẫn luôn ấn tượng với chai Heineken “Dấu ấn của sự hoàn hảo” – là sự sáng tạo bao bì hoàn hảo dành riêng cho người tiêu dùng Việt. Vẫn với tinh thần không ngừng nâng cấp thiết kế sản phẩm, mang lại trải nghiệm hoàn hảo nhất cho người tiêu dùng, “Dấu ấn của sự hoàn hảo” với nhãn giấy bạc như một tuyên ngôn về đẳng cấp thời thượng mà Heineken luôn cam kết, đó cũng là bảo chứng chất lượng với những điểm nhấn hoàn hảo.





Chất liệu giấy bạc với màu xanh Heineken huyền thoại, cùng thiết kế tinh giản đẳng cấp bọc quanh cổ chai không chỉ làm cho diện mạo của chai Heineken được nâng tầm cao cấp và hấp dẫn hơn, mà còn giúp duy trì lâu hơn độ tươi mới và chất lượng tuyệt hảo của Heineken, bảo chứng cho sự cam kết của Heineken về chất lượng thượng hạng.



Nhằm mang đến cơ hội đặc biệt trải nghiệm hành trình di sản của thương hiệu bia Heineken, một mô hình trải nghiệm mang tên “The World of Heineken” được Heineken mang đến cho người hâm mộ tại Việt Nam. Giữa lòng TP.HCM, bất cứ đâu cũng có thể thấy màu xanh huyền thoại của Heineken tại 3 tầng cao nhất 58 -59 -60 của tòa tháp tài chính Bitexco. Đó là nơi The World of Heineken đem lại những trải nghiệm: vừa thưởng thức ly bia Heineken tuyệt hảo vừa nhìn ngắm toàn thành phố tại địa điểm vàng; Khám phá di sản hàng thế kỷ của thương hiệu bia Heineken với những bí mật kinh doanh chinh phục người tiêu dùng tại 192 quốc gia trên thế giới; Trải nghiệm những trò chơi tương tác công nghệ cao gắn liền với những chiến dịch sáng tạo đột phá của Heineken trên khắp thế giới.

Mở cửa từ 15:00 đến 21:30 tất các ngày trong tuần, The World of Heineken đã đón chào đến hơn 70.000 lượt khách tham dự và đang là điểm đến cực hot của người tiêu dùng Việt. “The World of Heineken” dành tặng 50 cặp vé cho những những khán giả đầu tiên may mắn gửi tin nhắn như sau “I am Heineken fan” trước ngày 15-08 đến trang fanpage của “The World of Heineken” tại: https://www.facebook.com/TheWorldofHeineken/