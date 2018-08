Hướng dẫn viên không đeo thẻ bị phạt 350.000 đồng

Thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong tháng 7 năm 2018, lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt hơn 518.000 lượt khách, tăng 24% so cùng kỳ năm 2017. Tính chung 7 tháng ước đạt hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 26,12% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch tháng 7 ước đạt 12.828 tỷ đồng, tăng 28,83% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 7 tháng ước đạt 75.500 tỷ đồng, tăng 17,79% so với cùng kỳ.