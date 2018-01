Hy hữu: Kiếm tiền tỉ từ 'cây bơ vàng độc nhất vô nhị'

Theo anh Huỳnh Ngọc Tư - Kỹ sư nông nghiệp - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dak Farm cho biết: Hiện nay ở Tây Nguyên có diện tích bơ khá lớn, trong đó tập trung vào các dòng chủ yếu là bơ chính vụ và bơ muộn. Tuy nhiên, tại phân khúc bơ thu hoạch từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 2 dương lịch (dịp Tết nguyên đán) hiện chiếm tỉ trọng rất nhỏ (khoảng < 2 % tổng sản lượng cả năm) do vậy thời gian này trên thị trường sản lượng bơ bị gián đoạn, không có để bán. Cây bơ của ông Nguyễn Ngọc Đức là bơ trái vụ, sản lượng quả nằm ở phân khúc này do vậy giá bán cao gấp nhiều lần so với bơ khác.