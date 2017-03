Lương của người Singapore cao gấp sáu lần người Việt

Theo đó, Indonesia có mức lương 397-571 USD/tháng, khá tương đồng với Việt Nam. Còn Singapore, Malaysia và Philippines có sự vượt trội đáng kể về mức lương so với Việt Nam.

Trong đó, mức lương tại Philippines là 502-725 USD/tháng, cao hơn 1,5 lần so với Việt Nam. Nếu so sánh với Malaysia, mức lương người lao động ở nước này nhận được 959-1.417 USD/tháng, cao gần ba lần so với Việt Nam. Riêng với Singapore, mức lương lên tới 2.087-2.927 USD/tháng, cao hơn sáu lần Việt Nam.

Tuy nhiên, theo JobStreet, mức chênh lệch này khác biệt theo từng vị trí và nổi bật nhất ở các vị trí mới ra trường và nhân viên. Cụ thể, mức lương trung bình của một sinh viên mới ra trường tại Việt Nam dao động 250-387 USD, trong khi đó con số này tại Singapore là 1.337-1.879 USD.