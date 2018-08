2 cô gái và nỗi đau mang tên acid

Ẩu đả vì… tiền bồi thường Sau khi tòa tuyên án, gia đình bị hại cho rằng mức án thấp so với hậu quả mà các bị cáo gây ra, còn gia đình bị cáo cho rằng gia đình không có khả năng bồi thường, vì thế hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hai bên xô xát náo loạn cả sân tòa, mặc dù các cán bộ hỗ trợ tư pháp đã tích cực can ngăn nhưng hai bên gia đình vẫn lao vào nhau, buộc lực lượng cảnh sát 113 phải vào can thiệp. Sau đó công an đã mời hai bên gia đình về phường làm việc.