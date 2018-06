Theo tòa, hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm, đã xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương; bị cáo phạm tội nhiều lần là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự…Do đó, cần phải xử phạt nghiêm.

Theo hồ sơ, khoảng 10h ngày 3-10-2017 Phi thấy bà ngoại đang ngồi giặt quần áo tại giếng nước sau nhà, có đeo đôi hoa tai màu vàng (trị giá 350.000 đồng).

Phi đến bảo bà tháo đôi hoa tai đưa cho mình nhưng bà ngoại không tháo. Phi liền xông đến cầm tai bà giật, đồng thời hăm dọa đòi đánh làm bà ngoại sợ, tháo đôi hoa tai đưa cho Phi.

Lúc này, thấy trên tay bà có đeo một chiếc vòng bằng đá màu xanh (trị giá 30.000 đồng), Phi bảo bà tháo ra đưa cho mình, bà không chịu nên Phi giật lấy chiếc vòng làm vòng bị vỡ.

Bà ngoại Phi điện thoại cho con trai là Đào Tấn Ngọc ở cùng thôn. Khi anh Ngọc đến thì bị Phi đuổi đánh nên bỏ chạy. Sau đó, Công an xã Hòa An đến đưa Phi về trụ sở xã làm việc.

Khoảng 2h ngày 5-10-2017, Phi mang theo một khúc cây đến trụ sở UBND xã Hòa An. Thấy anh Huỳnh Công Trường là cán bộ văn hóa xã điều khiển xe mô tô (trị giá hơn 8,49 triệu đồng) đi vào trụ sở, Phi nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của anh Trường. Do vậy, Phi xông đến dùng khúc cây đánh vào đầu anh Trường làm anh Trường ngã xuống, bị thương tích 2%. Sau đấy, Phi lấy xe mô tô của anh Trường điều khiển chạy đến thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ.