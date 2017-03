Có nên mã hóa nhân vật trong án lệ?

Lấy tên bị cáo đặt cho án lệ Án lệ nước ngoài không mã hóa tên tuổi, địa chỉ… của bị cáo, đương sự. Thậm chí có án lệ còn được đặt tên bởi tên của nhân vật trong vụ án, chẳng hạn như án lệ nổi tiếng Miranda ở Mỹ. Án lệ này bắt đầu từ việc năm 1963, cảnh sát TP Phoenix (bang Arizona) bắt giữ, cáo buộc Ernesto Miranda với ba tội danh là bắt cóc, hiếp dâm, trộm cắp. Khi thẩm vấn, cảnh sát không nói trước với Miranda về các quyền của nghi can. Buổi thẩm vấn cũng không có mặt luật sư (LS) dù Miranda chưa học hết lớp 9 và có tiền sử tâm thần bất ổn. Sau đó, hồ sơ cảnh sát ghi nhận rằng Miranda nhận tội. Hồ sơ xét xử Miranda chỉ bao gồm những lời thú tội. Cuối cùng, Miranda bị Tòa án TP Phoenix kết tội bắt cóc và hiếp dâm (tổng hợp mức án là 30 năm tù). Miranda kháng án lên Tòa án bang Arizona nhưng bị bác đơn. Miranda tiếp tục kháng án đến Tòa Tối cao Mỹ và vụ án đã được xử lại vào năm 1966. Quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ được viết bởi Chánh án Earl Warren ghi nhận: Những lời thú tội của nghi can không thể được dùng làm bằng chứng trước tòa vì ngay từ đầu cảnh sát đã không thông báo cho nghi can những quyền được ghi nhận trong Tu chính án thứ 5 và Tu chính án thứ 6 của Hiến pháp Hoa Kỳ (nghi can có quyền được chống lại việc tự buộc tội; có quyền có LS đại diện). Quyền của nghi can được chống lại việc tự buộc tội là một phần của hệ thống luật Anh-Mỹ như một phương tiện để hạn chế sự lạm quyền của các viên chức trong việc bắt giữ nghi phạm. Quyền được có LS đại diện cũng có tầm quan trọng tương tự vì sự có mặt của LS trong các buổi thẩm vấn cho phép nghi can có thể kể lại sự việc một cách chính xác, không sợ hãi, đồng thời xóa bỏ những tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thẩm vấn. Để bảo đảm các quyền này, cảnh sát bắt buộc phải nói với nghi can khi bắt giữ và thẩm vấn rằng anh ta “có quyền được giữ im lặng” và “tất cả những gì nói ra có thể và sẽ được sử dụng để làm bằng chứng chống lại anh ta trước tòa”. Cảnh sát còn phải thông báo với nghi can quyền được có LS và cho phép LS cùng tham gia buổi thẩm vấn. Vì Miranda không được thông báo về các quyền này nên lời thú tội của ông ta không hợp hiến, do đó việc buộc tội là không có cơ sở... TUỆ MINH