Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ thừa nhận mọi cáo buộc

Bất ngờ lớn nhất, chỉ một ngày sau khi bị đánh giá là quanh co, chối tội, đổ lỗi cho người khác, không thừa nhận hành vi phạm tội, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đã thừa nhận mọi cáo buộc của VKS là đúng.



Cựu cục trưởng C50 không biết sử dụng máy tính

Tự bào chữa, ông Hóa cho biết: Ngày 31-8, sau khi nhận được cáo trạng, ông đã có đơn gửi TAND, VKSND tỉnh Phú Thọ, nhận toàn bộ trách nhiệm. Ông cũng đồng ý với mọi quy kết dành cho ông về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

“Quá trình thẩm vấn, do có sự mất kiểm soát vượt quá suy nghĩ của mình nên tự cá nhân tôi đã nói những điều trái với lời tôi đã khai và việc tôi đã nhận tội trước đó” - ông Hóa nói trước tòa, thừa nhận điều này đã gây khó khăn cho quá trình thẩm vấn của HĐXX.

Tiếp đó, ông Hóa gửi lời xin lỗi tới HĐXX, VKS cũng như những đồng đội của ông đã lên làm chứng. Qua phiên tòa, ông Nguyễn Thanh Hóa cũng gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Bộ Công an. “Trong quá trình công tác, tôi rất muốn xây dựng C50 là đơn vị tiên tiến trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm. Sự việc không thành, tôi đến nông nỗi này đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành công an, ảnh hưởng đến Đảng. Tôi xin lỗi lãnh đạo ngành công an vì đã đặt niềm tin vào tôi mà tôi không làm được” - ông Hóa nói tiếp.

Ông Hóa sau đó cũng nhắc tới hoàn cảnh gia đình, mong được giảm hình phạt để có thể sớm trở về chịu tang mẹ và làm chỗ dựa cho con còn nhỏ. Cuối cùng, ông Hóa xin lỗi tất cả cán bộ C50. “Tôi là thủ trưởng C50 đầu tiên, tôi đã xây dựng nên hình ảnh đẹp đẽ của người cảnh sát công nghệ nhưng cũng chính tôi là người xóa đi hình ảnh ấy” - vẫn lời ông Hóa.

Bào chữa cho ông Hóa, luật sư (LS) Đỗ Ngọc Quang cho rằng “dường như” ông Nguyễn Thanh Hóa có thể không phạm tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Lý giải về điều này, LS cho rằng chưa có chứng cứ xác định ông Hóa thực hiện hành vi làm trái công vụ vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác và gây thiệt hại về tài sản hoặc lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

LS Quang sau đó đề nghị vị đại diện VKS trình bày những chứng cứ thuyết phục về hậu quả trực tiếp do hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, động cơ phạm tội của Nguyễn Thanh Hóa... để LS và chính bị cáo tâm phục, khẩu phục về sự buộc tội.

Cũng trong bài bào chữa, LS Quang tiết lộ chi tiết ông Nguyễn Thanh Hóa giữ chức vụ cục trưởng C50 nhưng không có hiểu biết gì về mạng máy tính, mạng viễn thông, Internet, thiết bị số. “Thậm chí Nguyễn Thanh Hóa cũng không biết sử dụng máy vi tính” - LS Quang nói.



Bị cáo Phan Sào Nam. Ảnh: TUYếN PHAN. Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Ảnh: ĐỨC MINH

Phan Sào Nam chỉ giữ vai trò lệ thuộc?

Trước đó, bước lên bục khai báo, cựu giám đốc VTC Online Phan Sào Nam chỉ nói ngắn gọn: “Bị cáo hoàn toàn đồng ý với những nội dung VKS đã luận tội. Bị cáo xin cám ơn VKS đã xem xét các vấn đề liên quan đến các bị cáo khác rất thấu lý, đạt tình”.

Bào chữa cho thân chủ sau đó, LS Hoàng Văn Hướng nói ông và đồng nghiệp đã vô cùng khó khăn khi tìm phương pháp và định hướng bào chữa. “Có lẽ không thể có bất cứ bài bào chữa nào có thể đầy đủ, súc tích và hay hơn chính con người của Phan Sào Nam. Từ thái độ hợp tác, sự chấp hành và kể cả phong cách trong suốt quá trình điều tra, truy tố và trong phiên tòa xét xử này chính là một luận cứ hay nhất” - LS nhấn mạnh.

Trong bài bào chữa, LS Hướng đề nghị HĐXX xử phạt Phan Sào Nam mức khởi điểm là ba năm tù đối với tội tổ chức đánh bạc. Đối với tội rửa tiền, LS đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo này.

LS Giang Hồng Thanh thì cho rằng Phan Sào Nam đang được mặc định là “trùm” đường dây đánh bạc trong vụ án này. Tuy nhiên, thực tế Phan Sào Nam có vai trò khá lệ thuộc vào những người khác.

Theo LS, hồ sơ vụ án thể hiện Hoàng Thành Trung (phó giám đốc Công ty Nam Việt, hiện bỏ trốn) phụ trách cung cấp phần mềm đánh bạc. Nguyễn Văn Dương đảm nhiệm xin giấy phép và phát hành phần mềm. Phan Sào Nam chịu trách nhiệm về nền tảng kỹ thuật (phần cứng) để vận hành phần mềm. Sau khi game bài đi vào hoạt động, Nguyễn Văn Dương là người nhận các khoản lợi nhuận thu được rồi mới phân chia cho Phan Sào Nam theo tỉ lệ đã thỏa thuận từ trước, sau đó Nam lại chuyển cho những người khác.

LS cho rằng nếu Hoàng Thành Trung không cung cấp phần mềm thì hệ thống phần cứng của Phan Sào Nam không thể vận hành được. Nhưng ngược lại, nếu không có hệ thống phần cứng của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung có thể dễ dàng hợp tác với cá nhân, tổ chức khác.

Đáng chú ý, LS Thanh cũng đề nghị HĐXX cho Phan Sào Nam được hưởng tình tiết giảm nhẹ có ý thức lập công chuộc tội. Ý thức lập công chuộc tội của Phan Sào Nam còn thể hiện qua đơn đề nghị lập công chuộc tội ngày 8-11-2017. Trong đơn, Nam đề nghị được cơ quan điều tra tạo điều kiện để liên hệ, giải thích, thuyết phục, kêu gọi các bị can Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn, Lê Văn Kiên (đang bỏ trốn) trình diện cơ quan điều tra, tránh gây khó khăn, cản trở trong công tác điều tra.

Cuối bài trình bày, LS Giang Hồng Thanh đã đọc lá đơn hơn 400 bạn bè viết xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này.

Tranh luận lại sau đó, đại diện VKS cho rằng cả ba LS bào chữa cho Phan Sào Nam không có lời bào chữa nào về tội trạng, chỉ đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo đối với tội tổ chức đánh bạc. “Mong HĐXX xem xét khi lượng hình” - đại diện VKS nói.

Về tội rửa tiền, trước đề nghị của LS xin miễn trách nhiệm hình sự cho Nam, VKS cho rằng “đề nghị này khó chấp nhận” vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét khi lượng hình.