Đấm 1 cái lãnh 2 năm tù

Ngày 26-7, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm, phạt Trương Văn Nữa (60 tuổi) hai năm tù về tội cố ý gây thương tích.



Bị cáo Nữa tại tòa ngày 26-7. Ảnh: NN



Tại tòa, bị cáo trình bày lý do kháng cáo là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị cáo đã lớn tuổi và có nhiều bệnh tật.



Sau khi nghị án, HĐXX nhận định bị cáo chỉ vì bực tức trong dạy con, bị hại thách thức đánh nhau mà bị cáo gây thương tích cho bị hại. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, có xu hướng dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Kháng cáo của bị cáo không có cơ sở nên tòa tuyên phạt như trên.

Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ ngày 20-9-2017, ông BTH có tổ chức uống bia với ba người khác tại nhà mình ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Trong lúc nhậu thì có Trương Thị Tuyền đến bán vé số và xin uống bia cùng thì được mọi người đồng ý.

Sau khi uống bia được một lúc, do thấy Tuyền say nên ông H. có kêu về nhưng Tuyền cho rằng những người này có ý trêu ghẹo mình. Tuyền gọi em trai là Trương Văn Bắc đến. Lúc này, Bắc đang uống rượu cùng với cha là Trương Văn Nữa và chú. Nghe Tuyền gọi nên Bắc đi xe đạp đến, Nữa đi xe đạp theo sau Bắc.

Đến nơi, Bắc kêu Tuyền về thì hai chị em xảy ra cự cãi. Bắc nhặt cục gạch ống, Tuyền lấy ra một con dao để chuẩn bị đánh nhau thì được cha và mọi người can ngăn. Trong lúc can ngăn thì ông H. đi đến chỗ Nữa chửi và rủ đánh nhau. Lúc này do tức giận nên Nữa xoay qua đấm một cái trúng vào mặt ông H. làm ông này ngã xuống nền bê tông bất tỉnh.

Ông H. được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định, ông H. bị chấn thương sọ não gây tụ máu, dập não, mở hộp sọ, hiện còn khuyết sọ, liệt nhẹ 1/2 người. Tỉ lệ thương tích là 45%.

Tháng 3-2018, TAND quận Bình Thủy xử sơ thẩm đã phạt Nữa hai năm tù về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, tòa còn công nhận việc bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại 84 triệu đồng, trong đó bị cáo đã bồi thường 9 triệu đồng, còn lại phải bồi thường 75 triệu đồng.