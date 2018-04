Diễn tiến mới vụ 'giết người vẫn được trả tự do'

VKSND tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định truy tố Nguyễn Kim Tuấn (SN 1969, quê Đắk Lắk) về tội giết người theo điểm n Khoản 1 Điều 123 BLHS 2015. Khung hình phạt của tội này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng, chiều 29-8-2016, do mâu thuẫn lúc đánh bài ăn tiền tại một quán cơm ở phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương ), anh Nguyễn Hoàng Hiếu và Nguyễn Kim Tuấn xảy ra xô xát. Tuấn cầm dao đi vòng ra phía sau rồi đâm vào lưng anh Hiếu, lưỡi dao gãy dính lại trong người nạn nhân.

Anh Hiếu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bốn ngày sau thì tử vong tại bệnh viện.



Ông Nguyễn Thanh Minh (cha nạn nhân Hiếu) khiếu nại việc CQĐT đã trả tự do cho kẻ giết người.

Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người).

Tháng 11-2016, VKSND thị xã Bến Cát ra cáo trạng truy tố Tuấn về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 104 BLHS. Hồ sơ được chuyển đến TAND thị xã Bến Cát để xét xử. Tuy nhiên, tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ hành vi của Tuấn là cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người) hay giết người

Vụ án sau đó được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để điều tra theo đúng thẩm quyền.

Bẵng đi một thời gian không nhận được tin tức gì, gia đình nạn nhân tìm hiểu thì được biết Tuấn đã được trả tự do và vụ án đang được tạm đình chỉ điều tra

Điều làm gia đình nạn nhân bức xúc là họ không hề được CQĐT công an tỉnh, VKSND tỉnh Bình Dương thông báo gì về việc thả Tuấn ra và tạm đình chỉ điều tra, cũng như lý do của chuyện này. Vì vậy, ông Nguyễn Thanh Minh (cha của nạn nhân) đã gửi đơn khiếu nại đến công an tỉnh, VKSND tỉnh và các cơ quan báo chí.

Tháng 11-2017, CQĐT đã ra quyết định phục hồi, tiếp tục điều tra vụ án.