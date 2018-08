Clip: Gia đình bị cáo, bị hại đánh nhau náo loạn tại sân tòa

Ngày 2-8, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thảo (30 tuổi) 12 năm tù, Bùi Phước Tuấn (23 tuổi) 9 năm tù cộng với bản án của TAND quận Ô Môn, tổng cộng hình phạt bị cáo Tuấn phải nhận là 9 năm 9 tháng tù; Nguyễn Kim Hoàng (26 tuổi) 5 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.



Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Thảo và NTDS có mối quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng tháng 10-2017, S. muốn chia tay nhưng Thảo không đồng ý. Thảo nhờ NNĐ (18 tuổi, em họ của S.) giúp mình hàn gắn tình cảm với S. nhưng Đ. không nhận lời nên Thảo nảy sinh ý định trả thù chị em người yêu cũ.

Khoảng 12 giờ ngày 8-11-2017, Thảo từ TP.HCM về Cần Thơ rồi đi chợ mua 1 lít acid nhằm tạt vào S. và Đ.

Trong lúc đi uống cà phê Thảo gặp Hoàng nên nhờ Hoàng chở đi “đánh cảnh cáo hai người con gái, cho hai đứa con gái kia có thẹo trên mặt để cho nó sợ”. Tuy nhiên lúc này Hoàng từ chối vì đang bị công an phường quản lý nhưng Hoàng hứa tìm người khác chở Thảo đi. Hoàng gọi điện thoại cho Tuấn kêu Tuấn chở Thảo đi và Tuấn đồng ý.



Bị cáo Nguyễn Ngọc Thảo (đang đứng)

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Thảo và Hoàng đi uống cà phê thì gặp chị em S. và Đ chạy xe ngang qua nên lấy xe đuổi theo. Đi được một đoạn thì cả hai gặp Tuấn. Thảo cầm acid lên xe Tuấn chở, đuổi theo chị em S., còn Hoàng bỏ đi không tham gia.

Khi đi đến gần cầu Gáo Đối trên QL91, thuộc khu vực Thới An, phường Thới An Đông), thấy đoạn đường vắng nên Thảo kêu Tuấn chạy vượt lên xe chị em S., tạt acid vào người hai nạn nhân rồi cả hai tăng ga bỏ chạy.

Chị S. và Đ. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết bỏng quá nặng nên Đ. được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Hậu quả Đ. bị bỏng acid hủy hoại toàn bộ gương mặt, bỏng đa vùng, hư mắt trái và tai trái. Tỉ lệ tổn thương do thương tích gây nên là 54%. Còn S. cũng bị bỏng vùng mặt và nhiều nơi trên cơ thể, thương tích 37%.



Hai bị hại S. (phải) và Đ.

Sau khi gây án, Thảo trả công cho Tuấn 1 triệu đồng và bỏ trốn lên TP.HCM. Sau đó bị cáo còn quay trở lại bệnh viện thăm S. và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Thảo cho rằng không biết được tác hại của acid lại kinh khủng đến vậy, bị cáo nghĩ acid chỉ là chất lỏng bình thường, tạt vào thì bị ngứa thôi.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ, lời khai bị cáo tại phiên tòa, tòa nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác. Bị cáo Thảo chỉ vì bị hại không chịu hàn gắn tình cảm mà bị cáo đã dùng acid gây thương tích cho các bị hại nên phải chịu hình phạt nặng hơn.

Bị cáo Tuấn với vai trò giúp sức tích cực chở Thảo gây án. Còn Hoàng, tuy không trực tiếp thực hiện hành vi nhưng đã nhiệt tình tìm người hỗ trợ Thảo. Cần phải có hình phạt thật nghiêm khắc đối với các bị cáo, vì thế tòa đã quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án trên. Đồng thời các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho hai bị hai số tiền trên 300 triệu đồng.



Hai bên gia đình bị cáo và bị hại lao vào đánh nhau sau khi tòa tuyên án

Sau khi tòa tuyên án, gia đình bị hại cho rằng mức án thấp so với hậu quả mà các bị cáo gây ra, còn gia đình bị cáo cho rằng gia đình không có khả năng bồi thường vì thế hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Hai bên xô xát náo loạn cả sân tòa, mặc dù các cán bộ hỗ trợ tư pháp đã tích cực can ngăn nhưng hai bên gia đình vẫn lao vào nhau buộc lực lượng cảnh sát 113 phải vào can thiệp. Sau đó công an đã mời hai bên gia đình về phường làm việc.