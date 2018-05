Lời khai bất ngờ tại phiên xử BS Hoàng Công Lương

Bị cáo Lương phản đối cáo trạng Sau khi đại diện VKS công bố bản cáo trạng, bị cáo Hoàng Công Lương khẳng định không đồng tình với cáo buộc của VKS. Khi được HĐXX hỏi có biết về nguyên tắc sau khi sửa chữa hệ thống lọc nước xong thì phải lấy mẫu đi xét nghiệm để đảm bảo tiêu chuẩn hay không, BS Lương nói không. Đối với việc sửa chữa hệ thống lọc nước, bị cáo cho rằng đây là đề xuất của phòng vật tư thiết bị y tế. Bị cáo và điều dưỡng Nguyễn Thu Hằng chỉ ký vào với tư cách là người xác nhận các trang bị tại Đơn nguyên thận nhân tạo đã bị hỏng hóc, cần sửa chữa. Trả lời câu hỏi có kiểm tra lại khi được điều dưỡng báo rằng hệ thống đã có thể hoạt động hay không, bị cáo khẳng định việc bàn giao sau khi sửa chữa là giữa BV và công ty bảo dưỡng, Đơn nguyên thận nhân tạo chỉ nhận bàn giao từ phòng vật tư để tiếp tục điều trị. Khi phòng vật tư thiết bị y tế bàn giao cho đơn nguyên thì đương nhiên phía BV và Công ty Thiên Sơn đã bàn giao rồi. Còn đối với bàn giao thủ tục hành chính về hệ thống máy móc, đó là trách nhiệm của điều dưỡng hành chính hoặc điều dưỡng trực hôm đó. Trao đổi thêm với báo chí ngoài phòng xử, bị cáo Lương cho rằng bản thân chỉ chịu trách nhiệm về y lệnh của mình. Nếu bệnh nhân tử vong do làm sai y lệnh thì ông sẽ chịu trách nhiệm, còn do người ở vị trí khác thì người đó phải chịu. “Trách nhiệm của những bác sĩ như chúng tôi là khám và điều trị cho bệnh nhân, không liên quan đến việc sửa chữa thiết bị và chất lượng nguồn nước do đơn vị khác đảm nhận” - bị cáo Lương nói.