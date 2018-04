Mua heroin cho nữ sinh, nguyên phó CA xã lãnh 20 năm tù

Sau gần 7 năm bỏ trốn, nguyên trưởng công an xã trở về đầu thú khai nhận hành vi nhận một triệu đồng tiền công để đi mua 5,5 bánh heroin cho nữ sinh viên. Nữ sinh viên từng bị tuyên phạt án tử hình rồi được ân giảm xuống tù chung thân.

Ngày 23-4, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Vi Văn May (38 tuổi, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

May nguyên là phó trưởng công an xã Lượng Minh và trốn lệnh truy nã gần 7 năm qua.



Vi Văn May tại phiên tòa sơ thẩm.

Như đã đưa tin, từ năm 2006, Nguyễn Anh Dũng quen rồi cặp bồ với Lữ Thị Minh (lúc đó Minh đang là sinh viên Trường ĐH Vinh, Nghệ An) để nhờ Minh mua heroin đưa đi tiêu thụ. Sau đó, Dũng đưa tiền cho Minh và đồng phạm để mua tổng cộng 5,5 bánh heroin.



Ngày 30-4-2011, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Minh và Lữ Cao Thượng (em trai Minh) khi hai chị em Minh mang 3 bánh heroin cùng 70 triệu đồng tiền mặt từ Tương Dương xuống TP. Vinh.

Từ lời khai của Minh và Thượng, công an xác định May và Vi Thị Đét, Kha Văn Thức, Lo Văn Xáo (cùng trú xã Lượng Minh) là hai kẻ bán ma túy cho Minh. Đét bị bắt giữ, còn May nhanh chân bỏ trốn nên bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã toàn quốc đối với May. Riêng Dũng cũng bỏ trốn và không xác định được lai lịch.

Tháng 3-2012, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Minh, phạt Thượng (em trai Minh) tù chung thân; Đét, Thức tù chung thân, Xáo 20 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, tòa tuyên phạt tiền Minh 30 triệu đồng, Thượng 10 triệu đồng, Thức và Xáo mỗi người 10 triệu đồng. Riêng Đét có hoàn cảnh khó khăn, chồng đang thụ án tù chung thân nên được miễn phạt tiền.

Sau đó, Minh được ân giảm xuống tù chung thân. Đến ngày 3-12-2017, May trở về quê nhà và ra đầu thú.

Tại phiên Tòa, May khai Minh và Đét trao đổi, mua bán ma túy với nhau. Minh đưa cho May số tiền 21.900 USD, May đưa cho Đét rồi cả hai cùng đi lên rừng lấy ma túy về giao cho Minh. Sau khi giao ma túy, May được Minh trả tiền công một triệu đồng và hứa sẽ trả thêm 2 triệu đồng nữa khi giao dịch thành công.

May cũng thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX cũng xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho May là May từng đi nghĩa vụ quân sự và quá trình công tác tại địa phương đạt được một số thành tích, được các cấp có thẩm quyền ghi nhận, khen thưởng.