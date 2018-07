Ném vỡ kính xe công an vì… bực chuyện gia đình

Theo hồ sơ, vào khoảng 20 giờ ngày 1-2, do xảy ra mâu thuẫn với gia đình nên Hồ Văn Tiến bị rượt đuổi chạy ra đường. Giận cá chém thớt, Tiến liền nhặt gạch, ngói ném vào… các xe chạy trên đường.

Lúc này, thấy xe mô tô do chị Lưu Thị Mưa điều khiển chạy đến, Tiến nhặt một viên gạch ném làm vỡ bửng. Chị Đỗ Thị Lúp ở gần đó đến can ngăn nhưng Tiến nhất quyết không nghe, tiếp tục nhặt viên ngói để tiếp tục ném xe đang đi tới.

Thấy xe ô tô của Trại giam Xuân Phước (Bộ Công An) do anh Phạm Văn Minh điều khiển chạy đến, chị Lúp nói “Coi xe công an hay xe cấp cứu đó” nhưng Tiến vẫn ném viên ngói về chiếc xe làm vỡ kính chắn gió của ô tô. Ném xong, thấy anh Minh mặc trang phục công an nên Tiến bỏ đi.

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Sông Cầu xác định giá trị kính chắn gió xe ô tô bị thiệt hại hơn 3,8 triệu đồng.

Đối với thiệt hại của xe mô tô, Tiến đã bồi thường cho chị Mưa 180.000 đồng, được chị làm đơn bãi nại.