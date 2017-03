Ngân hàng được ‘gác cơ’, dân bị lép vế

Công văn không có giá trị ràng buộc người dân Trong trường hợp này, ông Trần Seng có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng Việt Hoa và Việt Hoa cũng có nghĩa vụ trả nợ cho ông Seng. Như vậy, Việt Hoa và ông Seng cùng có nghĩa vụ về tài sản với nhau. Trong khi đó, Việt Hoa nợ ông Seng nhiều hơn ông Seng nợ Việt Hoa. Theo Điều 374, 380 và 381 BLDS thì nghĩa vụ của ông Seng đối với Việt Hoa chấm dứt sau khi đối trừ, còn Việt Hoa thì phải thanh toán cho ông Seng phần chênh lệch. Ở đây, có phán quyết của tòa đã có hiệu lực thì cần căn cứ vào đó và căn cứ vào Luật THADS cũng như những văn bản liên quan đến THA để thi hành. THA là thi hành phán quyết của tòa về quyền và nghĩa vụ giữa ông Seng và Việt Hoa. NHNN không liên quan, nếu có thì đó là quan hệ khác giữa NHNN và Việt Hoa. Các văn bản của NHNN và các cơ quan khác chỉ ràng buộc đối với Việt Hoa chứ không được đối kháng đối với ông Seng, không được gây bất lợi cho bên thứ ba. Không có quy định nào đứng trên Luật THADS để buộc ông Seng phải ưu tiên trả nợ cho Việt Hoa trước. Đó là chưa nói người dân là bên yếu thế, cần được ưu tiên thi hành, Nhà nước là bên mạnh thế, không thể đi giành với dân. Hơn nữa, việc dùng tài sản của ông Seng đã thế chấp để “tái thế chấp” cũng có dấu hiệu trái luật. Trong mọi trường hợp, thế chấp tài sản phải vận dụng BLDS hiện hành và Nghị định 163/2006, Nghị định 11/2012 cùng các văn bản liên quan đến bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. ThS NGUYỄN TRƯƠNG TÍN,

khoa Luật dân sự - ĐH Luật TP.HCM Phải thực hiện theo Luật Thi hành án Trường hợp này, việc khấu trừ nợ là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Theo khoản 5 Điều 374 BLDS 2005 về “Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự” thì một trong các trường hợp chấm dứt nghĩa vụ là “Nghĩa vụ được bù trừ”. Xét cả về tình và lý thì trường hợp này nghĩa vụ trả nợ của ông Seng đối với Việt Hoa phải được chấm dứt. Ngoài ra, Việt Hoa không bị tuyên bố phá sản theo Luật Phá sản, do vậy ngân hàng này và các cơ quan tiến hành việc giải thể phải có trách nhiệm thanh toán đủ số nợ còn lại cho ông Seng. Về quy định của Luật Các tổ chức tín dụng “Khoản vay đặc biệt được ưu tiên hoàn trả trước tất cả khoản nợ khác, kể cả các khoản nợ có tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng” trong trường hợp này không có giá trị thi hành vì hai lý do sau: Thứ nhất, nó không đương nhiên được thực hiện quyền ưu tiên nếu như không có bản án, quyết định phân xử của tòa. Trường hợp này cũng tương tự quy định dành quyền ưu tiên thanh toán đối với bên nhận thế chấp hay thanh toán tiền lương cho người lao động của doanh nghiệp bị phá sản nhưng vẫn phải dựa trên phán quyết của tòa. Thứ hai, trong trường hợp đã có bản án có hiệu lực pháp luật tuyên nghĩa vụ trả nợ của Việt Hoa cho ông Seng và ngược lại thì buộc phải thực hiện theo Luật THADS mà không cần phải quan tâm đến quy định khác của pháp luật. Chuyên gia ngân hàng - luật sư TRƯƠNG THANH ĐỨC,

Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, VIAC Vụ việc của tôi đã được giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật. Còn các giao dịch giữa NHNN và Việt Hoa chưa được giải quyết bằng bản án nào. Do đó, NHNN hoàn toàn không liên quan trong việc THA và cũng không được quyền yêu cầu ưu tiên thanh toán các khoản nợ theo Điều 47 Luật THADS. Dùng công văn của Văn phòng Chính phủ để buộc tôi có nghĩa vụ, bỏ quên quyền của tôi là trái pháp luật và không sòng phẳng. Ông TRẦN SENG 1135 Trần Hưng Đạo,

phường 5, quận 5 (TP.HCM)