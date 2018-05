Ôm gần 2 kg ma túy đứng trước cổng bệnh viện... bán

Ngày 10-5, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Huynh (29 tuổi, trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, lúc 21 giờ ngày 27-12-2017, Huynh đang ôm ma túy đứng trước khu vực cổng BV Hữu nghị Nghệ An để bán thì bị tổ công tác của Cụm đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang.

Tang vật công an thu giữ là hai gói nylon bên trong chứa 1.987,88 g ma túy tổng hợp.



Bị cáo Nguyễn Đức Huynh.



Huynh khai nhận trước khi bị bắt một ngày, Huynh được một người mang quốc tịch Lào đưa số ma túy trên đến nhà Huynh. Người này bảo Huynh mang xuống TP Vinh bán cho người đàn ông tên Bình với giá 300 triệu đồng. Nếu bán được, Huynh sẽ được trả tiền công 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Huynh đưa ma túy xuống khu vực trước cổng bệnh viện để bán thì bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, Huynh thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Huynh là đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy quá lớn, có bàn bạc, có tổ chức nên cần xử phạt nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.