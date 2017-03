‘Siết’ việc quản lý người phạm tội được tại ngoại chữa

HĐXX chỉ giảm án cho Trần Tuấn Anh (35 tuổi, ngụ Nghệ An) từ án tử hình xuống tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, đây đã là bản án chung thân thứ ba về tội ma túy mà bị cáo này phải lãnh từ năm 2012 đến nay. Trước đây, khi được tại ngoại để chữa bệnh AIDS, Tuấn Anh đã lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật để tiếp tục buôn bán ma túy trái phép, gieo rắc cái chết trắng cho xã hội.

Theo hồ sơ, vào cuối tháng 2-2012, Tuấn Anh bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ về ba tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; chống người thi hành công vụ; tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó TAND tỉnh này đưa Tuấn Anh ra xét xử, phạt tù chung thân. Do bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, Tuấn Anh được tạm hoãn thi hành án và tại ngoại để chữa bệnh. Trong thời gian chữa bệnh, Tuấn Anh tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy nên tháng 12-2012 đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt. Năm 2014, TAND tỉnh Quảng Ninh đã phạt Tuấn Anh án tù chung thân về tội này...

Trao đổi, nhiều thẩm phán cho biết trường hợp của Tuấn Anh không phải là cá biệt. Như vậy, vấn đề đặt ra là cơ quan chức năng cần phải có biện pháp quản lý những người được tại ngoại chữa bệnh để phòng ngừa việc họ tiếp tục phạm tội, gây hại cho xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng để hạn chế việc này thì ngoài việc tăng cường giám sát người phạm tội được tại ngoại chữa bệnh, cơ quan chức năng cũng nên nghĩ đến phương án mà một số nước đang áp dụng là bắt họ mang chip điện tử (vòng tay, vòng chân…) để theo dõi, quản lý.