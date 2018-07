Thanh niên giữ người yêu 17 tuổi cho 2 bạn hiếp dâm

Chiều 16-7, TAND tỉnh Nghệ An đã xử phúc thẩm, chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo, giảm án cho Vi Văn Kiều từ 6 năm xuống còn 5 năm tù, Trương Công Nguyễn 5 năm 6 tháng tù xuống 4 năm 6 tháng tù và Trương Công Bắc từ 5 năm xuống còn 4 năm tù về tội hiếp dâm.

Như đã đưa tin, ngày 1-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều (22 tuổi, trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ), Nguyễn (20 tuổi) và Bắc (19 tuổi, cùng trú xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về tội hiếp dâm. Nạn nhân là V.Th.H (17 tuổi, trú huyện Tân Kỳ)- người yêu của Kiều.



Ba bị cáo Kiều, Nguyễn, Bắc tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo hồ sơ, cuối năm 2017, Kiều lên mạng xã hội Facebook rồi kết bạn với em H. Kiều giới thiệu mình tên Phong và tán tỉnh khiến H. xiêu lòng rồi cùng nhau quan hệ tình dục.



Ngày 5-12-2017, Kiều gọi điện thoại rủ người yêu là H. đi dự đám cưới ở xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ). Em H. đồng ý.

Sau đó, Kiều cùng Nguyễn và Bắc đi đến đón em H ở khu vực Trường tiểu học Đồng Văn như đã hẹn trước.

Trên đường đi, Kiều nói với Nguyễn và Bắc rằng “H. dễ dãi” nên rủ hai bạn cùng quan hệ tình dục với H.

Khi cả nhóm gặp H. thì rủ nhau ra khu vực khe suối thuộc xóm Tân Bình (xã Đồng Văn). Rồi Kiều đưa H. ra cách chỗ Bắc và Nguyễn đứng khoảng 40m để xin quan hệ tình dục thì H. đồng ý.

Sau khi quan hệ tình dục xong thì Kiều và H. đi lên chỗ Bắc và Nguyễn đứng chờ. Kiều ra hiệu cho hai bạn "ăn hiếp" người yêu mình.

Nguyễn có hành động sờ soạng thì H. chống cự và cắn vào Nguyễn rồi hai người cãi nhau. Biết H. không đồng ý cho Nguyễn quan hệ tình dục nên Kiều và Bắc chạy vào đe dọa, khống chế H. Mặc cho H. khóc lóc, chống cự và van xin, Bắc và Kiều mỗi người giữ một tay, chân trợ giúp Nguyễn thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tiếp theo, Bắt kéo H. ra bãi cỏ giở trò đồi bại được một lúc thì thả em H. ra... Chưa dừng lại ở đó, Kiều đưa H. xuống khu vực khe suối tiếp tục quan hệ tình dục.

Thỏa mãn thú tính xong, ba kẻ này bỏ mặc H. giữa đồng để về nhà ngủ. Em H. không dám về nhà mà đi vào lán của chú ruột ở giữa đồng để ngủ.

Thấy đêm đã khuya mà H. chưa về nhà nên gia đình H. chia nhau tìm kiếm và phát hiện em đang nằm co ro sợ hãi trong lán. Em H. khóc và kể lại sự việc với người thân rồi lên công an tố cáo ba kẻ đồi bại.

Chiều 6-12-2017, Kiều, Bắc, Nguyễn cùng nhau đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.

Sau đó, TAND huyện Tân Kỳ xử sơ thẩm tuyên phạt Kiều 6 năm tù, Nguyễn 5 năm 6 tháng tù và Bắc 5 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Sau khi HĐXX sơ thẩm tuyên án, cả ba bị cáo cho rằng mức án quá nặng nên làm đơn kháng cáo xin giảm án. Còn phía bị hại cũng có đơn kháng cáo cho rằng bị cáo Kiều không ra đầu thú, đề nghị tăng hình phạt và yêu cầu tăng mức bồi thường 50 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đưa ra các chứng cứ khẳng định Kiều ra đầu thú. Về dân sự, bố, mẹ của bị hại đồng ý mức bồi thường thêm 32,5 triệu đồng. Riêng bị cáo Bắc và Nguyễn trước đó đã bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng.

Tại phiên tòa, ba bị cáo Kiều, Bắc, Nguyễn đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt. Bố, mẹ của bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt tù.