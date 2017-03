Thi hành án bồi thường hơn 12,5 tỉ đồng

Chờ ý kiến của Bộ Tư pháp mới xử lý sai phạm Xung quanh việc Chi cục THADS huyện An Dương bồi thường số tiền khủng do có sai phạm trong THA, chúng tôi đã trao đổi với ông Trần Hồng Quang, Quyền Cục trưởng Cục THADS TP Hải Phòng. . Thưa ông, việc Chi cục THADS huyện An Dương bồi thường cho BIDV Bắc Hà Nội 12,58 tỉ đồng sẽ giải quyết như thế nào?

+ Ông Trần Hồng Quang: Việc này anh em đang làm báo cáo gửi Bộ Tư pháp. Việc giải quyết sẽ theo luật và theo thông tư hướng dẫn về bồi thường nhà nước trong lĩnh vực THADS. . Tiền bồi thường thiệt hại cho BIDV sẽ lấy từ nguồn nào? + Theo quy định thì trước tiên phải lấy tiền từ ngân sách nhà nước. Những người thực hiện công vụ của Nhà nước mà gây sai sót thì trước tiên ngân sách nhà nước phải bồi thường thiệt hại, sau đó sẽ tính toán đến trách nhiệm của người thực hiện công vụ sai. Luật quy định là như thế. . Những cá nhân nào sẽ phải hoàn trả cho ngân sách khoản bồi thường này? + Những người có liên quan đến việc này. . Đó là những ai, thưa ông? + Cái này chúng tôi phải làm rõ trách nhiệm đã. . Những người này hiện vẫn còn công tác hay đã nghỉ hưu? + Họ vẫn còn công tác. . Ông có thể cho biết ở đơn vị nào không? + Đang công tác ở Chi cục THADS huyện An Dương. . Họ gây ra sai phạm lớn như vậy tại sao không bị kỷ luật hay phải chịu trách nhiệm gì, thưa ông? + Việc này Cục và Chi cục đang xin ý kiến của Bộ Tư pháp và đang chờ ý kiến của Bộ. . Xin cám ơn ông.