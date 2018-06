Truy tố luật sư chiếm đoạt tiền tỉ của thân chủ

Trước đó, bị can Trần Hữu Kiển bị CQĐT Công an tỉnh Bến Tre khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 29-3.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thơ (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị bà TTNT (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) khởi kiện tranh chấp quyền sở hữu nhà và đòi nhà. Trong quá trình TAND TP.HCM đang giải quyết vụ kiện này thì ông Thơ chết nên bà Trương Thị Là (vợ ông Thơ) thừa kế quyền và nghĩa vụ. Bà Là ủy quyền cho ông Trần Quang Thuần tham gia vụ án.

Bản án dân sự phúc thẩm số 122 ngày 11-4-2013 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên phía ông Thơ phải trả lại cho bà T. hai căn nhà ở đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Bà T. có trách nhiệm trả tiền công sức gìn giữ hai căn nhà trên cùng khoản chi phí để phía gia đình ông Thơ di dời đi nơi khác với số tiền mặt tổng cộng là 6 tỉ đồng.



Chân dung bị can Kiển

Ngày 8-5-2013, bà Là cũng qua đời nên số tiền 6 tỉ đồng được chia cho hàng thừa kế thứ hai của ông Thơ và bà Là.



Phía gia đình ông Thơ có 8 người em và cháu của ông. Phía gia đình bà Là có ba người em ruột của bà nhưng hai người thống nhất giao toàn bộ tài sản, di sản của bà Là cho người em út là bà Trương Thị Thu Thủy hưởng.

Để thương lượng, thỏa thuận chia tiền theo bản án trên, tháng 8-2013, bà Thủy ký hợp đồng dịch vụ pháp lý ủy quyền cho LS Kiển (Trưởng Chi nhánh Văn phòng Luật sư BT) đại diện cho bà tham gia thương lượng chia thừa kế với các đồng thừa kế khác tại TP.HCM. Ngoài ra bà Thủy còn đến Văn phòng công chứng làm giấy ủy quyền để LS Kiển thay bà nhận toàn bộ số tiền thi hành án (THA).

Sau đó, LS Kiển tiến hành thương lượng với ông Trần Quang Thuần (người được các thành viên bên gia đình ông Thơ ủy quyền) về việc phân chia số tiền thừa kế 6 tỉ đồng. Tháng 11-2014, LS Kiển và ông Thuần thống nhất thỏa thuận và đề nghị Cục THA dân sự TP.HCM chuyển số tiền hơn 5,8 tỉ đồng (đã trừ gần 172 triệu đồng án phí) cùng khoản lãi phát sinh vào tài khoản đứng tên chung của LS Kiển và ông Thuần.

Tháng 12-2014, Cục THA dân sự TP.HCM đã chuyển toàn bộ số tiền gần sáu tỉ đồng (tiền THA kèm lãi phát sinh) vào tài khoản trên. Hai ngày sau, LS Kiển thống nhất với ông Thuần là số tiền thừa kế bà Thủy được nhận là gần 1,4 tỉ đồng và yêu cầu ông Thuần chuyển vào tài khoản cá nhân của LS Kiển.

Sau đó, LS Kiển đã rút hết số tiền trên khỏi tài khoản để tiêu xài, đồng thời nói dối bà Thủy là chưa thỏa thuận được việc chia tiền. Vì tin tưởng LS Kiển, từ tháng 7-2015 đến đầu năm 2016, bà Thủy tiếp tục ký các văn bản thỏa thuận khác do LS Kiển soạn thảo, nội dung là LS Kiển sẽ toàn quyền đại diện bà Thủy để tiếp tục tham gia thương lượng với những người được THA về việc phân chia số tiền thừa kế sáu tỉ đồng.

Theo cáo trạng, LS Kiển còn đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm lừa dối bà Thủy như sẽ khiếu nại giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án trên.

Qua tìm hiểu, bà Thủy phát hiện LS Kiển cố tình gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền được THA của bà. Ngày 25-11-2016, bà Thủy đã thông báo chấm dứt, hủy bỏ việc ủy quyền đối với LS Kiển, đồng thời gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Hiện CQĐT Công an tỉnh Bến Tre đã thu hồi được toàn bộ số tiền bị can Kiển chiếm đoạt của bà Thủy là gần 1,4 tỉ đồng. Ngoài ra còn có vật chứng là một thẻ nhớ chứa file ghi âm do bà Thủy cung cấp ghi lại một cuộc nói chuyện giữa bị can Kiển và bà Thủy…