Tử hình người quốc tịch Lào mang ma túy vào Việt Nam

Lợi dụng ngày nghỉ Tết dương lịch 2018, rạng sáng 31-12-2017, bị cáo Dê mang 10 bánh heroin và 3,2 kg ma túy dạng đá đi theo rừng vượt vào Việt Nam.

Khi bị cáo Dê đi vào đường mòn biên giới khu vực bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) thì bị lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An) phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Nghệ An mật phục bắt quả tang.

Bị cáo khai số ma túy trên không phải của mình mua để bán mà vận chuyển thuê cho một người ở tỉnh Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam với giá tiền công vận chuyển 6 triệu kip tiền Lào (khoảng 16 triệu đồng).



Bị cáo Lầu Giống Dê.

Cáo trạng nếu rõ bị cáo Dê được một người Lào tên là Chăn Xỉ thuê vận chuyển 10 bánh heroin và hơn 3,2 kg ma túy đá sang Việt Nam với tiền công 6 triệu kip Lào. Tối 30-12-2017, Chăn Xỉ giao cho Dê số ma túy trên rồi bảo đi cùng đối tượng Thò Dìa, Dìa là người thanh toán tiền công.



Dê cầm túi vải chứa ma túy đến gặp Thò Dìa để cùng mang ma túy sang Việt Nam giao hàng như đã hẹn trước. Khi lực lượng chức năng vây bắt, Thò Dìa đã chạy thoát. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, tang vật 10 bánh heroin có trọng lượng 3.237,38 g và tang vật 3,2 kg ma túy tổng hợp.

Tại phiên xử ngày 18-7, HĐXX sơ thẩm đã phải tạm dừng phiên tòa để làm rõ việc Dê khai trước tòa cho rằng Dê bị bắt ở địa phận tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) chứ không phải bị bắt trên địa phận Việt Nam.

HĐXX đã triệu tập cán bộ Đồn biên phòng Nậm Cắn lập biên bản phạm tội quả tang đối với Dê, người phiên dịch và người làm chứng vụ việc đến tòa để làm rõ. Tại phiên tòa, cán bộ Đồn biên phòng Nậm Cắn đưa ra bằng chứng là bắt Dê tại địa phận Việt Nam rồi dẫn giải đi bộ khoảng 40 phút, sau đó lên ô tô đi gần 30 phút về đồn.

HĐXX nhận định bị cáo Dê phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy vận chuyển là rất lớn, cần thiết phải loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.