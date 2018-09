VKSND TP.HCM đang kiểm tra vụ đình chỉ để né bồi thường oan

Hôm qua (20-9), PV Pháp luật TP.HCM đã liên hệ VKSND TP.HCM. VKSND TP.HCM cho biết vụ án này VKS TP. đã nắm và đã cho ý kiến chỉ đạo VKSND huyện Nhà Bè thực hiện đúng theo quy định và thẩm quyền tố tụng.

Cạnh đó, VKSND TP.HCM cũng thông tin VKSND huyện Nhà Bè đã chuyển hồ sơ lên VKSND TP.HCM để kiểm tra việc đình chỉ và VKSND TP đang kiểm tra, thẩm định.

Nếu kết quả kiểm tra, thẩm định quyết định đình chỉ là đúng thì giữ nguyên, nếu sai VKSND TP.HCM sẽ chỉ đạo VKSND huyện Nhà Bè khắc phục và xử lý theo quy định.

PV Pháp luật TP.HCM cũng đã liên hệ với Công an TP.HCM, nhưng một cán bộ cho rằng vụ án do công an huyện Nhà Bè thụ lý nên cứ liên hệ công an huyện. PV có giải thích đã liên hệ công an huyện và muốn hỏi Công an TP một số nội dung liên quan đến vụ án (vì là cấp trên trực tiếp), nhưng vẫn bị từ chối.



Ông Nguyễn Hồng Nhật, người đang khiếu nại kêu oan. Ảnh: YC

Đây là vụ án mà sau khi Pháp luật TP.HCM có bài phản ánh "Đình chỉ để né bồi thường oan", nhiều chuyên gia pháp lý cùng nhận định hành vi của ông Nhật không cấu thành tội không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cũng như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cạnh đó, Cơ quan CSĐT công an huyện Nhà Bè còn áp dụng sai quy định tại Điều 29 BLHS 2015 để miễn trách nhiệm hình sự.