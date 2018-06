Xử phó thống đốc NHNN: Đề nghị triệu tập chánh thanh tra

Như đã được thông báo, hôm nay đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN đã có mặt theo triệu tập của HĐXX để làm rõ những vấn đề liên quan đến báo cáo của tổ giám sát NHNN tại VNCB. Sáng 26-6, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 15.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB) liên quan đến năm bị cáo gồm Đặng Thanh Bình (cựu phó thống đốc NHNN) Việt Nam và bốn cấp dưới.Như đã được thông báo, hôm nay đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN đã có mặt theo triệu tập của HĐXX để làm rõ những vấn đề liên quan đến báo cáo của tổ giám sát NHNN tại VNCB.

Đại diện này cho biết năm 2013 cơ quan này có nhận được báo cáo của tổ giám sát về dấu hiệu sai phạm của VNCB, sau đó có tham mưu và thống đốc có văn bản yêu cầu thu hồi các khoản giao dịch sai phạm trước 30-9-2013 và những người liên quan đến sai phạm này phải chịu trách nhiệm. Tòa đặt vấn đề cuối cùng NHNN đã thu hồi được các khoản tiền sai phạm do Phạm Công Danh gây ra hay chưa thì đại diện này cho biết chưa nắm rõ, có lẽ là chưa thu hồi.

Trả lời VKS tại tòa về hành vi thiếu trách nhiệm bị truy tố, nguyên phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình cho rằng nếu đối chiếu với quy định của pháp luật về trách nhiệm của phó thống đốc thì ông đã hoàn thành trách nhiệm. “Nếu đứng ở góc độ Đảng viên và là người đứng đầu việc thực hiện đề án chính trị của tập thể thì tôi có trách nhiệm về mặt chính trị", ông Bình nói.

VKS đặt câu hỏi: "Với tư cách là phó thống đốc, bị cáo vì sao không đưa ra các quyết định đối với VNCB". Ông Bình trả lời không chỉ là phó Thống đốc mà ngay cả thống đốc cũng không thể ra quyết định một mình vì vấn đề rất phức tạp. Ông Bình cũng giải thích thêm, ông không làm gì sai, đã hết trách nhiệm, vì thế việc xử lý đúng người đúng tội là rất quan trọng đối với ông, vì thế mong HĐXX xem xét kỹ lưỡng.

"Những sai phạm ở Ngân hàng Đại Tín và các cá nhân ở ngân hàng này có liên quan đến việc chấp hành quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, tức là chịu trách nhiệm liên quan các đơn vị giám sát, thanh tra, đó là ba cơ quan bao gồm: Tổ giám sát, NHNN Chi nhánh Long An, cơ quan thanh tra giám sát. Sai phạm ở đâu thì chịu trách nhiệm ở đó. Các cơ quan này phải chịu trách nhiệm do cơ quan pháp luật giao phó. Tôi chỉ chịu trách nhiệm quản lý chung, trừ những trường hợp mà cơ quan thanh tra giám sát có đề xuất cụ thể, xin ý kiến nếu vượt thẩm quyền của cơ quan thanh tra giám sát" - ông Bình trình bày tại tòa.

Bị cáo này cũng khẳng định lại đã hoàn thành hết trách nhiệm trong chỉ đạo cơ quan thanh tra giám sát. Còn nếu nói về trách nhiệm thực hiện một nhiệm vụ mang tính chất chính trị, thì đây là nhiệm vụ rất lớn trong công cuộc tái cơ cấu ngân hàng thương mại. Liên quan đến hoạt động này ông Bình cũng nói đã hoàn thành.



Ông Đặng Thanh Bình khẳng định không làm gì sai, đã hết trách nhiệm...

Đại diện VKS hỏi ông có báo cáo hoạt động lên Thống đốc không? Ông Bình đáp trong hoạt động của các ngân hàng thương mại có liên quan đến các hoạt động vi phạm kéo dài, có những vấn đề liên quan chủ trương tái cơ cấu. Vấn đề nào vượt thẩm quyền của ông thì ông báo cáo lên hoặc chỉ đạo cơ quan thanh tra giám sát phải báo cáo ban lãnh đạo NHNN. Ông cũng cho rằng tập thể ban lãnh đạo NHNN có trách nhiệm, việc tái cơ cấu không thành công Ngân hàng Đại tín thì trách nhiệm thuộc về tập thể Ban lãnh đạo NHNN. Việc để xảy ra sự việc là có trách nhiệm của các đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động....

Theo những câu trả lời của ông Bình trong vụ án này có trách nhiệm của tổ giám sát, NHNN Chi nhánh Long An, Cơ quan Thanh tra Giám sát NHNN, Ban Chỉ đạo tái cơ cấu, tập thể ban lãnh đạo NHNN.

Đại diện VKS hỏi lại ông Bình trách nhiệm thuộc về các tổ chức, cá nhân này có đúng hay không? Ông Bình xác nhân đúng. Và sau phần xét hỏi ông đại diện VKS cho rằng qua kết quả thẩm vấn có nhiều vấn đề liên quan đến cơ quan thanh tra giám sát. Vì thế VKS đề nghị triệu tập ông Nguyễn Hữu Nghĩa - chánh thanh tra cơ quan giám sát NHNN đến tòa để làm rõ các vấn đề.