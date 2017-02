Họp báo Nhà Trắng cấm cửa hàng loạt báo lớn

Hàng loạt nhà báo từ các hãng tin, tờ báo lớn ở Mỹ đã bị bộ phận truyền thông Nhà Trắng cấm tham gia cuộc họp báo ngày 24-2.



Theo hãng tin Reuters, các nhà báo CNN, New York Times, Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed News đã không được phép tham gia buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 24-2 do người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer chủ trì.

Buổi họp báo diễn ra tại văn phòng của ông Spicer thay vì phòng họp báo lớn của Nhà Trắng và không được ghi hình. Giải thích về quyết định này, ông Spicer nói rằng: “Tôi muốn đảm bảo có thể trả lời câu hỏi của các bạn và chúng tôi thấy không cần phải ghi hình mỗi ngày”.

Ông Spicer không giải thích vì sao lại có quyết định tẩy chay một số tổ chức truyền thông lớn khỏi cuộc họp báo. Tuy nhiên, trong số các tờ báo, hãng tin bị cấm có một số đã từng bị Nhà Trắng đã chỉ trích trước đó, cho rằng đưa tin thành kiến với chính phủ Trump.



Nhiều nhà báo rời khỏi phòng họp báo sau khi các nhà báo CNN, New York Times, Politico, BuzzFeed News bị cấm tham dự tại Nhà Trắng ngày 24-2. Ảnh: REUTERS



Họp báo quy mô nhỏ và không ghi hình ở Nhà Trắng không phải là điều hiếm. Nhà Trắng cũng hay mời một vài cơ quan truyền thông có lựa chọn đến để họp báo, chủ yếu về những vấn đề đặc trưng phù hợp với tiêu chí các báo. Tuy nhiên, các cuộc họp báo quy mô dù lớn hay nhỏ ở Nhà Trắng thường công khai với mọi tờ báo và các nhà báo được tự do hỏi mọi thứ.

Các nhà báo AP và Time đã rời khỏi phòng họp báo khi nghe thông tin các đồng nghiệp CNN, New York Times, Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed News bị cấm tham dự.

Nhà báo Reuters được phép vào cuộc họp báo. Cùng với Reuters là các nhà báo của khoảng 10 hãng tin khác, trong đó có Bloomberg và CBS.



Các nhà báo còn lại tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 24-2. Ảnh: REUTERS



Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Nhà Trắng (WHCA) Jeff Mason “phản đối mạnh cách Nhà Trắng mở cuộc họp báo hôm nay”. Ông Mason vốn là một nhà báo Reuters. Các hãng tin, tờ báo bị tẩy chay khỏi cuộc họp báo cũng chỉ trích mạnh quyết định của ông Spicer.

Theo Tổng Biên tập New York Times Dean Baquet: “Chưa bao giờ trong lịch sử có chuyện như vậy xảy ra tại Nhà Trắng, dù là chính phủ nào thuộc đảng phái nào. Chúng tôi phản đối mạnh việc tẩy chay New York Times cũng như các tổ chức truyền thông khác. Tự do tiếp cận một chính phủ minh bạch rõ ràng là một quyền lợi rất quan trọng của quốc gia”.

Trong khi đó, CNN đưa lên Twitter thông điệp: “Đây là điều không thể chấp nhận từ Nhà Trắng của ông Trump. Rõ ràng đây là sự trả đũa khi bạn đưa những sự thật mà họ không thích. Chúng tôi chẳng sợ và sẽ tiếp tục đưa tin”.

Tổng Biên tập BuzzFeed News Ben Smith cũng đồng tình đây là bước trả đũa của Nhà Trắng muốn trừng phạt truyền thông nhưng “chúng tôi sẽ không để trò hề mới nhất này ngăn cản chúng tôi đưa tin trung thực về chính phủ này”.



Các nhà báo tại cuộc họp báo ngày 24-2 ở Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS



Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã có cuộc tấn công dữ dội giới truyền thông. Trong cuộc họp báo ngày 16-2 được đánh giá như một show truyền hình thực tế, ông Trump đã chỉ trích báo chí thiếu trung thực, mất kiểm soát, là “đám truyền thông giả dối” chuyên đưa những thông tin sai sự thật, là “kẻ thù” của người dân Mỹ.

Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, đội ngũ ông Trump đã từng cấm một số tổ chức truyền thông như Washington Post, BuzzFeed News tiếp cận đưa tin về các cuộc vận động của mình vì cho rằng các tổ chức này đưa tin thành kiến về mình. Giới chỉ trích cho rằng thái độ của ông Trump đang đe dọa tự do báo chí.