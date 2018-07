Giật mình 10 người mắc viêm gan B,C thì 9 người không hay biết

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Viêm gan Toàn cầu (World Hepatitis Alliance), hiện nay trên thế giới có 325 triệu người đang nhiễm virus viêm gan B-C nhưng có đến 300 triệu người (hơn 90%) không hề biết rằng mình đã mắc bệnh. Trong các loại viêm gan virus A, B, C, D, E, virus viêm gan B-C là hai tác nhân chính của đại dịch viêm gan và dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề như xơ gan, ung thư gan và tử vong. Bên cạnh đó, tỉ lệ tử vong do viêm gan trong 15 năm qua lại tăng 22% trong khi các mặt bệnh khác như HIV, lao, sốt rét lại giảm đi. Chính vì vậy, công cuộc phòng, chống viêm gan virus B-C lại càng cấp thiết hơn nữa.