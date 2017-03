Những nhà hàng kì quặc nhất thế giới

10. Nhà hàng bao cao su: Cabbages and Condoms (Bangkok, Thái Lan)

Không gian trong nhà hàng bao cao su

Nhà hàng Cabbages and Condoms, nằm trong khu thương mại sầm uất nhất ở thủ đô Bangkok là một trong những điểm đến yêu thích của người dân bản địa và những du khách nước ngoài. Ngay từ cái tên của nhà hàng này đã hé lộ điểm đặc biệt, lý giải tại sao nhiều người tỏ ra thích thú khi tới đây đến thế. Mọi thứ trong nhà hàng, từ những bóng đèn, biển hiệu, menu hay tới cả đồng phục của bồi bàn cũng phải liên quan tới bao cao su.

Một biển thông báo hài hước với dòng slogan: "Xin thứ lỗi, chúng tôi không có bạc hà, vui lòng lấy một bao cao su bên dưới".

Khi thưởng thức món ăn trong nhà hàng Cabbages and Condoms, các thực khách sẽ được nghe tuyên truyền về tình dục an toàn và được tặng bao cao su miễn phí. Thậm chí, khi ra về, mỗi thực khách sẽ được sở hữu một chiếc áo phông in slogan “độc và lạ” như sau: “Thức ăn của chúng tôi đảm bảo sẽ không làm các bạn mang thai”. Món ăn của nhà hàng cũng được đặt tên vô cùng “quái”, có thể làm giật mình những khách hàng lần đầu đặt chân tới đây.

9. Nhà hàng điệp viên: Safe House (Milwaukee, Wisconsin)

Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác như một điệp viên thực thụ thì đây chính là nhà hàng dành cho bạn. Nhà hàng Safe House nằm trong một con hẻm nhỏ và tối tăm. Đối với những người không phải dân bản địa, đi bộ xuống một con hẻm nhỏ tăm tối ở trung tâm tâm thành phố Milwaukee quả là một cuộc phiêu lưu.

Bên trong nhà hàng điệp viên

Muốn vào nơi đây, bạn phải có một mật khẩu. Vậy mật khẩu đó ở đâu ra? Điều này bạn chỉ có thể tự mày mò tìm kiếm trong trang web của nhà hàng mà thôi. Các bức tường trong nhà hàng được thiết kế cách âm và có lối đi bí mật. Có thể bạn sẽ không bao giờ khám phá ra những lối đi bí mật này vì nhân viên trong nhà hàng cực kỳ kín tiếng và mọi hoạt động dường như đều được bảo mật kỹ càng. Chính sự bí ẩn nơi đây là điểm thu hút rất nhiều thực khách đến với nhà hàng Safe House, và nếu cảm thấy không gian quá ngột ngạt và bí hiểm, bạn có thể thư giãn tại quầy bar với những đồ uống mang chủ đề James Bond Martini.

8. Nhà hàng sinh đôi: Twin Stars (Moscow, Nga)

Nhà hàng nằm ở thủ đô Moscow, nước Nga này đặc biệt ở chỗ từ bồi bàn, thu ngân tới bartender đều là những cặp song sinh. Mỗi cặp anh/chị em sinh đôi sẽ có một bộ đồng mục riêng với những màu sắc khác nhau. Khá thú vị phải không nào?

Một cặp song sinh làm bartender

Tuy nhiên, việc tìm kiếm những cặp song sinh có cùng sở thích và đam mê tại một nhà hàng cũng là công việc tương đối khó khăn của ông chủ nhà hàng Twin Stars Alexei Khodorkovsky. Ông Alexei cho hay, ý tưởng thành lập nhà hàng này đến với ông sau khi bộ phim về các cặp sinh đôi ở thành phố New York, do diễn viên Tom Beringer thủ vai chính công chiếu năm 1994.

7. Nhà hàng “chửi”: Dick Last Resort (Mỹ)

Đây là một nhà hàng vô cùng kỳ quặc ở một đất nước văn minh như Mỹ. Đến với nhà hàng này, bạn sẽ bị “ăn chửi” (tất nhiên là một cách cố ý) trước khi thưởng thức các món ăn. Nguyên tắc của nhà hàng là khi thực khách tới, nhân viên không được mời chào một cách lịch sự mà phải “chửi” khách, kể cả khi khách đang gọi món ăn. Điều này khiến không ít thực khách chưa biết đặc điểm “ngớ ngẩn” của Dick Last Resort phật ý và rời khỏi nhà hàng ngay khi vừa bước chân tới.

Vẻ sang trọng bên trong nhà hàng "chửi"

Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra thích thú với kiểu phục vụ này và nhanh chóng trở thành “khách ruột” của nhà hàng. Bạn sẽ có một cảm giác khá hay ho khi bước vào một nhà hàng sang trọng mà ở đó, nhân viên và khách hàng vô tư “chửi bới” lẫn nhau mà những thực khách vẫn vô cùng ngon miệng.

6. Nhà hàng nghĩa địa: New Lucky Restaurant (Ahmadabad, India)

Những ngôi mộ nằm rải rác cạnh các bàn ăn

New Lucky Restaurant là nhà hàng không dành cho những người yếu tim. Được xây dựng tại một nghĩa địa Hồi giáo cũ, nhà hàng này có các bàn ăn được đặt xung quanh những ngôi mộ. Tuy nhiên điều này không là gì quá to tát so với những người dân bản địa, bởi họ luôn quan niệm giữa người đã khuất với người còn sống có một sự liên kết tâm linh.

5. Nhà hàng Ninja: Ninja New York (New York, Mỹ)

Một ninja trong nhà hàng đang biểu diễn ảo thuật trong khi thực khách dùng bữa

Đây là một nhà hàng Nhật Bản cao cấp tọa lạc tại khu phố TriBeCa, New York. Nhà hàng nằm dưới lòng đất và khi tới đây, bạn sẽ được những “ninja tàng hình” đưa tới tận bàn ăn bằng “con đường bí mật”. Các thực khách sẽ được phục vụ những món ăn đậm chất Nhật Bản như Sushi, thịt nướng… Các bồi bàn ninja sẽ biểu diễn những trò ảo thuật thú vị để phục vụ thực khách trong bữa ăn. Phong cách khác lạ và món ăn ngon chính là điểm cộng, khiến nhà hàng này thu hút hàng nghìn thực khách mỗi năm.

4. Nhà hàng bóng tối: Opaque (Mỹ)

Mọi hoạt động của thực khách và nhân viên đều trong bóng tối

Nhà hàng Opaque được khai trương với ý tưởng phát huy tối đa khả năng của vị giác, xúc giác, khứu giác và thính giác khi thị giác bị vô hiệu hóa, bởi nhà hàng này hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tất cả đèn trong phòng đều bị tắt, nhân viên phục vụ được trang bị kính nhìn đêm sẽ dẫn khách hàng tới bàn ăn và phục vụ chu đáo. Mô hình nhà hàng bóng tối này được rất nhiều người ủng hộ, các thực khách cho biết, dù việc ăn uống có khó khăn hơn nhưng họ cảm thấy ngon miệng và thú vị.

3. Nhà hàng băng giá: Lainio Snow Village Ice Restaurant (Yllasjarvi, Phần Lan)

Bạn sẽ phải mặc rất nhiều áo khi tới ăn ở nhà hàng này nếu không muốn bị cảm lạnh

Theo đúng tên gọi của nó, nhà hàng này hoàn toàn là băng, từ những bức tường, sàn nhà, tới bàn, ghế, thậm chí cả bát, đĩa đều làm từ băng. Lời khuyên chân thành dành cho bạn khi tới đây đó là hãy mặc thật nhiều áo nếu không muốn bị cảm lạnh và hãy ăn thức ăn thật nhanh trước khi nó bị chính bát, đĩa làm cho nguội ngắt. Một trong những điều thú vị thực khách có thể trải nghiệm trong nhà hàng này đó là nếm các loại rượu được ướp lạnh tự nhiên.

2. Nhà hàng súng: Buns & Guns (Beirut, Li-băng)

Bên trong cửa hàng đồ ăn nhanh Buns & guns

Đây là một cửa hàng thức ăn nhanh ở thủ đô Beirut, Li-băng mà tất cả mọi thứ trong đó đều liên quan tới quân đội. Thậm chí thực đơn của nhà hàng còn có những món ăn mang tên lựu đạn, súng cối hay khủng bố, B52. Slogan của cửa hàng là: “Một chiếc bánh sandwich cũng có thể giết chết bạn”. Chủ cửa hàng cho biết mục tiêu thành lập ra Buns & Guns chỉ là để phản ánh thực chất những năm tháng chiến tranh giữa Li-băng và Israel.

1. Nhà hàng bồn cầu: Modern Toilet (Đài Bắc, Đài Loan)

Từ bàn, ghế tới bát, đĩa và cách trang trí đều mang đậm phong cách nhà vệ sinh

Từ khi mở cửa năm 2004, chuỗi nhà hàng Modern Toilet đã trở nên rất nổi tiếng ở Đài Loan và trên toàn thế giới. Mọi đồ đạc ở nhà hàng này đều gắn với các vật dụng trong nhà vệ sinh. Bạn sẽ được ngồi ăn trên những chiếc ghế hình toilet, thức ăn được phục vụ trong những cái bát hình bồn cầu, nước sẽ được đựng trong những chiếc cốc hình bồn tiểu và ăn xong, thực khách sẽ lau miệng bằng loại giấy trong nhà vệ sinh.

Món kem chocolate của nhà hàng

Toilet là chủ đề xuyên suốt trong cả các món ăn của nhà hàng. Bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi được ăn một ly kem chocolate hình “phân” hay những thứ đồ uống có tên rất “phong cách toilet” khi tới với nhà hàng này. Đồ trang trí trong nhà hàng cũng là những thứ liên quan tới nhà vệ sinh như bồn rửa tay, vòi hoa sen…

Một trong những món ăn "dễ liên tưởng" của nhà hàng

Chính sự kì quặc trong thiết kế, trang trí và cách phục vụ nơi đây đã thu hút rất nhiều thực khách tới với nhà hàng bồn cầu. Chủ nhà hàng cho biết thực khách chủ yếu là thanh niên, họ tới với Modern Toilet không chỉ để thưởng thức các món ăn theo phong cách mới mà còn để ghi hình, chụp ảnh, check-in và khoe trên mạng xã hội.