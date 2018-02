Spice Girls tái hợp!

Một thông tin bất ngờ cho làng âm nhạc thế giới, nhóm nhạc Pop nữ nổi tiếng của Anh Spice Girl vừa chính thức quyết định sẽ tái hợp, The Sun (Anh) đưa tin.

Spice Girls chính thức tái hợp sau khi Victoria Beckham đồng ý quay lại khi khi được đảm bảo sẽ không phải hát sau thời gian dài thương lượng.



5 thành viên Spice Girls gặp nhau ngày 2-2 tại nhà của Geri Horner ở Hertfordshire (Anh). Ảnh: FACEBOOK Victoria Beakham



Hollywood Life dẫn một nguồn tin thân cận với nhóm nhạc cho rằng sự tái hợp này quá kỳ diệu vì không ai nghĩ nó có thể xảy ra, đặc biệt khi trước đây Victoria luôn cứng rắn rằng sẽ không quay lại.

Theo nguồn tin này, “Victoria lo lắng về chuyện hát nhưng cô ấy muốn kiếm tiền để bơm vào hoạt động kinh doanh của mình”. Victoria bắt đầu kinh doanh thời trang năm 2008, đã chịu khoản lỗ gần 12 tỉ USD dù chồng cô là David Berkham đã đổ tiền giải cứu phần nào.

Đứng đằng sau sự tái hợp này là nhà tìm kiếm tài năng Simon Fuller, 57 tuổi, người quản lý cũ của nhóm trước đây. Theo The Sun, 5 thành viên đã ký một hợp đồng trong đó mỗi người sẽ được nhận 14,2 triệu USD cho việc tái hợp cùng nhau.

“Chúng tôi đã tận hưởng một buổi chiều tuyệt vời hồi tưởng lại thời gian tuyệt diệu chúng tôi đã có với nhau. Chúng tôi luôn choáng ngợp về sự quan tâm khắp thế giới dành cho Spice Girls. Giờ là thời khắc phù hợp để khám phá những cơ hội tuyệt vời cùng với nhau” – trích tuyên bố quay lại chính thức của nhóm Spice Girls.



Victoria xác nhận nhóm đã quay trở lại, tuy nhiên từ chối bình luận về bất cứ kế hoạch nào sắp tới của nhóm. Tuy nhiên theo thông tin từ Guardian (Anh), các thành viên hiện chưa có kế hoạch ra album mới hay biểu diễn âm nhạc. Thay vào đó họ nhắm tới “các khả năng mới khác”, có thể là tham gia các show tìm kiếm và hỗ trợ tài năng. The Sun cho biết nhóm đang cân nhắc tham gia các dự án truyền hình ở Trung Quốc.

“Victoria và Geri đều cho rằng chuyện tham gia các tour dài hạn là không thể vì vướng chuyện gia đình và kinh doanh” – nguồn tin của Hollywood Life cho biết.

Được thành lập từ năm 1994, Spice Girls nổi tiếng với bản hit Wannabe năm 1996. Spice Girls đã bán được 85 triệu đĩa hát toàn cầu và hiện vẫn giữ vị trí là nhóm nhạc nữ có đĩa bán chạy nhất mọi thời đại, và là một trong những nhóm nhạc pop có đĩa bán chạy nhất trước nay.



Các cô gái Spice Girls ngày xưa. Ảnh: REX FEATURE



Spice Girls tan rã vào tháng 12-2000, sau khi ra mắt album thứ ba “Forever”. Mỗi thành viên đều theo đuổi sự nghiệp riêng.

Mel B làm giám khảo nhiều chương trình tìm kiếm tài năng, Beckham là một nhà thiết kế thời trang tiếng tăm, Emma Bunton là một phát thanh viên ở đài phát thanh Heart London (Anh), Horner viết sách và làm giám khảo các chương trình tìm kiếm tài năng. Mel C vẫn theo đuổi nghiệp ca hát, album gần nhất Version of Me của cô đứng vị trí thứ 25 trong danh sách xếp hạng năm 2016.

Lần cuối cùng 5 thành viên biểu diễn cùng nhau là năm 2012 tại kỳ Thế Vận Hội London. Mel B năm nay 42 tuổi, Victoria Beckham 43 tuổi, Emma Bunton 42 tuổi, Mel C 44 tuổi, Geri Horner 45 tuổi.

Cùng thưởng thức lại bản hit Wannabe của Spice Girls. Nguồn: YOUTUBE