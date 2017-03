Ðược nộp phạt giao thông qua bưu điện

Chính phủ cho phép đóng phạt qua bưu điện Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ vào cuối tháng 1-2016, Chính phủ đã giao cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cung cấp dịch vụ thu, nộp tiền phạt và chuyển phát giấy tờ cho người vi phạm giao thông. Ngày 4-2, Chính phủ ban hành Nghị quyết 10/2016 cho phép VietnamPost được thu, nộp tiền phạt vi phạm giao thông đường bộ. Các bộ TT&TT, Công an, Tài chính, GTVT, Tư pháp, UBND các tỉnh, thành… hỗ trợ, hướng dẫn VietnamPost tổ chức thực hiện. Ngoài ra Bộ Tư pháp được giao chủ trì nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013 (quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính) để VietnamPost có căn cứ thực hiện. Tại buổi giao ban của Bộ TT&TT vào ngày 1-2-2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết lâu nay Kho bạc Nhà nước thu tiền phạt vi phạm giao thông nhưng hệ thống này chỉ có đến cấp huyện và chỉ làm việc trong giờ hành chính. Vì vậy việc người dân đi lại nộp phạt và nhận lại giấy tờ rất khó khăn. Ví dụ, một người ở Hà Nội vi phạm giao thông ở Bắc Giang hay Lạng Sơn nhưng rơi vào ngày nghỉ thì phải quay về Hà Nội rồi sau đó trở lại để nộp phạt, lấy giấy tờ. Như vậy người dân phải đi lại nhiều lần, gia tăng thêm áp lực giao thông trên đường. Vì vậy các bộ GTVT, Công an và Tài chính đã kiến nghị giao VietnamPost thu, nộp tiền phạt và chuyển trả giấy tờ cho người vi phạm qua qua mạng lưới bưu điện trên cả nước. Ngoài ra VietnamPost được đánh giá cao trong việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua mạng bưu chính và thực hiện tốt chuyển phát CMND, hộ chiếu… góp phần tiết kiệm chi phí của người dân, giảm áp lực tiếp công dân của các cơ quan liên quan. Từ các kết quả trên, Văn phòng Chính phủ cũng kiến nghị giao bưu điện thu tiền phạt vi phạm giao thông. Mức phí 50.000-80.000 đồng/hồ sơ Bưu điện TP đã triển khai các dịch vụ hành chính công chuyển phát tại nhà phục vụ người dân gồm CMND, hộ chiếu, hồ sơ lý lịch tư pháp, giấy đăng ký xe, kết quả xét nghiệm, giấy phép đăng ký kinh doanh… Đến nay có hơn 700.000 bộ hồ sơ được Bưu điện TP xử lý, riêng năm 2015 có trên 500.000 bộ hồ sơ được phát trả. Khi người dân làm các thủ tục tại các điểm giao dịch, nhân viên bưu điện sẽ cung cấp phiếu đăng ký dịch vụ (xem như hợp đồng dân sự), đóng các khoản tiền phạt và phí dịch vụ chuyển phát. Sau đó nhân viên bưu điện sẽ đi đóng phạt thay và liên hệ với các quan chức năng nhận lại các giấy tờ liên quan để giao trả tại địa chỉ theo yêu cầu. Chi phí dịch vụ đối với các địa điểm trả các quận, huyện tại TP.HCM là 50.000 đồng/bộ hồ sơ, đi các tỉnh là 80.000 đồng/bộ hồ sơ. Ông Kim khẳng định trong trường hợp rủi ro hồ sơ bị thất lạc không đến tay người nhận, bưu điện cam kết sẽ bồi thường thiệt hại và có trách nhiệm liên hệ các cơ quan chức năng để làm lại các giấy tờ liên quan. Theo bà Trần Thị Kim Nguyên, nhân viên Bưu điện Bà Rịa, tỉnh BR-VT, hằng ngày bà ngồi tại Phòng CSGT tỉnh BR-VT để nhận điện thoại người dân gọi tới khi chọn hình thức đóng phạt qua ngân hàng, nhận giấy tờ từ bưu điện. Trung bình một ngày bà nhận khoảng 40 cuộc điện thoại, song chưa gặp trường hợp nào to tiếng, cáu gắt. Người dân đều hài lòng với dịch vụ và chưa có trường hợp nào bị thất lạc giấy tờ. Năm 2015, CSGT cả nước xử phạt 4,2 triệu vụ vi phạm giao thông đường bộ với số tiền phạt lên đến 2.800 tỉ đồng. Số vụ vi phạm, số tiền phạt trong các năm 2014, 2013 lần lượt là 4,5 triệu vụ, thu 2.800 tỉ đồng tiền phạt và 5,5 triệu vụ vi phạm, thu 2.900 tỉ đồng tiền phạt. Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, số lượng người vi phạm và số tiền phạt hằng năm rất lớn. Vì vậy việc thu phạt và trả giấy tờ cho người vi phạm qua bưu điện sẽ tạo thuận lợi cho người dân, giảm áp lực tăng lưu lượng giao thông.