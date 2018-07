6 tháng, CSGT phạt trên 1.200 tỉ đồng

Ngày 19-7, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác bố trí lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm về TTATGT trong toàn quốc” và hội thảo “Tai nạn giao thông (TNGT), nguyên nhân và nhiệm vụ của lực lượng CSGT” tại Công an TP Cần Thơ.



Quang cảnh hội thảo.

Theo báo cáo tại hội thảo, trong 3 năm (2015, 2016, 2017), công an các đơn vị, địa phương đã xử lý trên 13 triệu trường hợp vi phạm TTATGT trên 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Qua đó xử phạt gần 8.300 tỉ đồng (tăng 62,6%). Riêng 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng công an các đơn vị đã lập biên bản xử lý trên 2 triệu trường hợp, phạt tiền trên 1.200 tỉ đồng (đều giảm so với cùng kỳ).

Về tình hình TNGT, từ ngày 16-11-2014 đến ngày 15-5-2018, toàn quốc xảy ra 73.656 vụ TNGT, làm chết 29.915 người, làm bị thương 64.631 người. TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 255 vụ, làm chết 799 người, làm bị thương 671 người.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT được cho là do người tham gia giao thông không chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT như: Điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định; vi phạm nồng độ cồn; chở quá tải, chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm...

Bên cạnh đó, các phương tiện tham gia không bảo đảm an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng, phương tiện tự chế, không có kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (nhất là đối với các phương tiện đường thủy nội địa). Mạng lưới, kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ…