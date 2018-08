Bán lô xe 81 triệu khi có người trả 202 triệu

Ông Trương Minh Tr. ở Bạc Liêu đang tố cáo đến công an tỉnh này việc Công an huyện Đông Hải bán đấu giá tài sản gây thất thu 121 triệu đồng. Lý do là khi đấu giá lô xe thanh lý, ông đã trả 202 triệu đồng nhưng sau đó đơn vị bán đấu giá bán cho người trả 81 triệu đồng.



“Làm như vậy là thất thoát tiền Nhà nước đến 121 triệu đồng. Làm mất quyền lợi được mua tài sản đấu giá của tôi” - ông Tr. nói.

Theo Trung tá Dương Diệu Thủy, cán bộ phụ trách bán lô xe thanh lý, sau thời gian tạm giữ 146 chiếc xe máy các loại vi phạm, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để làm thủ tục bán đấu giá. Trong đó có 64 xe được đăng ký lưu hành, số còn lại thuộc dạng phế liệu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đơn vị đã hợp đồng với Trung tâm đấu giá Xuyên Á bán lô xe trên. Sau đó trung tâm làm các thủ tục công bố việc bán đấu giá theo quy định với giá khởi điểm là 73 triệu đồng.



Lô xe thanh lý mang bán đấu giá bị khiếu nại. Ảnh: CH

Ngày 12-7, phiên đấu giá lô xe diễn ra với sự tham gia của nhiều người. Tại phiên đấu giá này, ông Tr. trả giá 202 triệu đồng và một người khác trả giá 204 triệu đồng. Chốt phiên đấu giá, người trả 204 triệu đồng đã trúng đấu giá lô xe.

Tuy nhiên, hai ngày sau đó, người trúng đấu giá lô xe thanh lý có đơn từ chối không mua vì cho rằng không có lời. Từ đó mà công an huyện này đã hợp đồng lại với đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm đấu giá Xuyên Á bán đấu giá lại lần 2.

Ngày 30-7, phiên đấu giá lần hai diễn ra và ở lần đấu giá thứ hai này, một khách hàng đã trúng với giá đấu 81 triệu đồng và lô xe đã được bán với giá này.

Ngay sau khi hay tin lô xe bán với giá 81 triệu đồng, ông Tr. đã tố cáo đến công an tỉnh, cho rằng cơ quan chức năng cố tình không bán cho ông giá 202 triệu đồng mà bán cho người khác giá 81 triệu đồng. “Tôi không hề hay biết gì về phiên đấu giá lần 2. Nếu hay tôi đã mua với giá 202 triệu đồng như từng đấu ở lần 1. Trong hồ sơ đấu giá lần 1 có đầy đủ tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ của tôi. Họ không thông tin cho tôi về phiên đấu giá thứ 2” - ông nói.

Theo Trung tá Thủy, ông đã xem lại hồ sơ và thấy rằng trung tâm không làm sai quy định. Cụ thể, phiên đấu giá lần 2 cũng đã được trung tâm thông báo trên báo Khoa Học và Đời Sống trước khi tổ chức phiên đấu giá và niêm yết đầy đủ. “Theo quy định của luật đấu giá hiện hành, nếu tại cuộc đấu giá mà người trúng đấu giá từ chối mua tài sản thì người trả giá tốt kế tiếp sẽ được quyền mua tài sản đó. Tuy nhiên, luật không hề quy định sau khi cuộc đấu giá kết thúc, người trúng đấu giá từ bỏ quyền mua tài sản thì đơn vị bán đấu giá phải thông báo cho người bỏ giá liền kề khi tổ chức đấu giá lại” - ông nói.