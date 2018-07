Bão chưa vào, Nghệ An đã có nhà sập và người mất tích

Người dân ven biển ở thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai và các huyện ven biển Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang căng mình chằng chống lại nhà và chặt tỉa cây xanh.



Người dân ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang cột, chèo chống lại mái nhà đề phòng bão số 3 giật bay.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại các địa phương ven biển, gọi tàu, thuyền vào bờ tránh bão. Đồng thời, cắt cử cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn các xã giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, thu hoạch hoa màu trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Hiện số tàu, thuyền đánh cá của các ngư dân Nghệ An đã neo đậu tại các bến ven biển là 3.767 phương tiện với 17.358 ngư dân. Ngoài ra ngư dân tỉnh Nghệ An đã đưa 101 tàu đánh cá với 830 ngư dân vào neo đậu tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Bạch Long Vĩ…



17 ngư dân bị mất liên lạc nhiều ngày trên tàu đánh cá mang số hiệu NA-96588-TS do anh Trần Ngọc Biển (44 tuổi, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, đã vào bờ an toàn.

Hiện Bộ đội Biên phòng Nghệ An bằng mọi biện pháp thông báo và hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên biển thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, chằng néo đảm bảo an toàn.



Tàu đánh cá ngư dân về neo đậu ở Cảng Cửa Lò.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, tổng lượng mưa từ ngày 13-7 đến 18-7 phổ biến từ 250 - 500 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như các huyện Quỳ Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Thị xã Cửa Lò, TP. Vinh...



Do mưa lớn làm sạt lở đất, tại Nghệ An đã có nhà sập và bốn nhà dân bị sạt lở phải sơ tán người đi nơi khác ở.

Lũ lụt đã làm 8.800 ha lúa bị ngập, hơn 3.300 ha ngô, rau màu đang chìm trong nước, hơn 450 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản có nguy cơ mất trắng. Một người đàn ông ở phường Hưng Dũng (TP Vinh) bị mất tích từ chiều 17-7 khi ra kênh Bắc hái rau muống.



Dưa hấu của người dân ở xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chưa kịp thu hoạch bị mưa lũ hỏng.