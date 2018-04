Bắt cựu tổng cục trưởng Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Phá án từ vụ lừa đảo thẻ cào Tháng 5-2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (trú TP Việt Trì, Phú Thọ) về việc bà bị một người sử dụng nick Facebook để lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến tháng 7-2017, công an bắt giữ Lê Văn Huy (21 tuổi, trú Quảng Trị) là người lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip. Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng, Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ những người cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet tại Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao. Từ đó bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT), Lưu Thị Hồng (tổng giám đốc Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao), Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online). Mở rộng điều tra, công an bắt giữ ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.