Bí ẩn con tàu gây tai nạn khiến 4 thuyền viên rơi xuống biển

Ngày 22-8, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đang yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ thông tin tàu cá BTh 96835 TS của ngư dân thị xã La Gi, Bình Thuận bị đâm chìm trên vùng biển Vũng Tàu vào đêm 13-8 vừa qua.





Một vụ tai nạn hàng hải trên biển Bình Thuận.



Trước đó vào ngày 16-8, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc gửi Sở NN&PTNT, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Đài thông tin duyên hải Phan Thiết và UBND thị xã La Gi về việc hỗ trợ tàu BTh 96835 TS bị đâm chìm trên biển.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ngày 13-8, tàu cá BTh 96835 TS, công suất 227 CV, do ông Bạch Văn Thà (ngụ La Gi) làm thuyền trưởng cùng ba thuyền viên khi đang hành nghề cách Đông Nam Mũi Ô Cấp, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 23 hải lý thì bị tàu vận tải Hải Dương 19, số hiệu 574003730 đâm va làm tàu bị chìm tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tàu Hải Dương 19 đã bỏ chạy. Nhằm hỗ trợ tàu bị nạn, UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thông báo cho bộ đội biên phòng các tỉnh truy tìm tàu vận tải Hải Dương 19, xác minh, làm rõ vụ việc và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ tai nạn trên đảm bảo quyền lợi cho chủ tàu.

Được biết sau khi bị đâm, tàu cá bị bể nát; nước tràn vào khiến tàu chìm và bốn ngư dân trên tàu chỉ kịp ôm can nhựa và đèn pin nhảy xuống biển để thoát thân trong điều kiện biển đang sóng to, gió lớn.

Sau gần hai giờ lênh đênh trên biển, các ngư dân may mắn được tàu cá BTh 98499 TS do ông Đinh Quốc Tuấn (ngụ phường Phước Lộc, thị xã La Gi) phát hiện ánh đèn pin cấp cứu đã đến cứu vớt, đưa lên tàu an toàn. Đến 6 giờ ngày 15-8, tàu cá của ông Tuấn đã đưa bốn ngư dân vào cảng cá La Gi an toàn và trình báo cho cơ quan chức năng.



Sau khi nhận thông báo của UBND Bình Thuận, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã phối hợp với BĐBP, Công an Bà Rịa- Vũng Tàu đề nghị Trung tâm Giám sát và điều phối giao thông hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu (VTS), Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) cung cấp dữ liệu, thông tin để xác minh, làm rõ tại thời điểm xảy ra tai nạn, tại hiện trường có tàu biển nào đang hoạt động và có khả năng gây tai nạn cho tàu cá này.



Chủ tàu Hải Dương 19 khẳng định: Không thể có chuyện tàu Hải Dương 19 đâm va với tàu cá BTh 96835 TS vì vào thời điểm tai nạn, tàu Hải Dương mới hành trình qua khỏi khu vực phao số 0 biển Vũng Tàu và tại vị trí cách tàu BTh 96835 TS bị đâm chìm tới 19 hải lý (tương đương khoảng 35 km). Cơ quan chức năng đã yêu cầu tàu Hải Dương 19 quay vào bờ, trực tiếp xuống tàu kiểm tra, lấy lời khai thuyền viên, thu thập các tài liệu liên quan và xác định không phát hiện bất kỳ dấu vết nào trên thân vỏ tàu Hải Dương 19 cho thấy tàu không đâm va hay va quệt với tàu khác.

Qua làm việc, lấy lời khai từ ông Bạch Tấn Thà thì ông Thà và các ngư dân không biết tàu BTh 96835 TS bị tàu nào đâm va. Thông tin trình báo với cơ quan chức năng bị tàu Hải Dương 19 đâm chìm là do nghe lại từ ông Đinh Quốc Tuấn (thuyền trưởng tàu cá BTh 98499 TS) là tàu đã cứu 4 ngư dân bị nạn.



Thuyền trưởng Bạch Tấn Thà, người may mắn cùng ba ngư dân được cứu sống.



Chủ tàu Hải Dương 19 cho biết, thông tin đâm chìm tàu cá rồi bỏ chạy gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế và đặc biệt là tạo tiếng xấu cho doanh nghiệp. Ngoài ra cho rằng, việc các ngư dân trên tàu cá BTh 96835 TS bị đâm chìm trình xác định là do tàu Hải Dương 19 đâm trong điều kiện đêm tối, bất ngờ mà nhớ rõ cả số hiệu của tàu là 574003730 thì rất lạ và điều này điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Công ty.



Chiều 22-8, trao đổi với Pháp Luật TPHCM, ông Đinh Quốc Tuấn cho biết, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu mời ông đến và ông vẫn khẳng định, sau khi cứu 4 ngư dân, ông đã bật thiết bị tự động nhận dạng AIS lắp đặt trên tàu và phát hiện có tàu Hải Dương 19 đang hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn. Đối với việc nhớ cả số hiệu của tàu, ông Tuấn cho biết, khi hệ thống AIS nhận dạng tàu Hải Dương 19 thì số hiệu này cũng đồng thời hiển thị lên nên ông và ông Thà đã lấy giấy ghi lại.

“Hệ thống AIS là hệ thống nhận và phát tín hiệu để truyền vị trí, tốc độ, hướng đi cùng với một số thông tin cố định khác như tên tàu, số nhận dạng (ID), kích thước và tôi chỉ mở máy rồi đọc thông tin hiển thị. Thời điểm đó không có một con tàu nào ngoài tàu Hải Dương 19”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, khoảng 19g50 ngày 13-8, ông nhận tín hiệu cầu cứu của tàu BTh 96835 TS nên đã cho tàu quay lại tìm kiếm hơn một giờ đồng hồ và đến khoảng 21g30 thì phát hiện cứu sống 4 ngư dân. Sau đó đã bật máy AIS tìm kiếm tàu gây tai nạn và đưa 4 ngư dân về đất liền.

Được biết, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã có công văn phúc đáp gửi Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận kết quả xác minh ban đầu về vụ tai nạn hàng hải của tàu cá BTh 96835 TS và khẳng định tàu Hải Dương 19 không phải là tàu gây tai nạn.



Văn bản này cho biết đang khoanh vùng và đang tiếp tục tìm hiểu, xác minh một số tàu biển (trong đó có cả tàu nước ngoài và tàu Việt Nam) hoạt động trong khu vực gần vị trí tàu BTh 96835 TS bị nạn.



Theo một nguồn tin, hiện xác tàu BTh 96835 TS đã bị trôi mất khỏi hiện trường và chủ tàu đã phải hủy bỏ kế hoạch trục vớt.