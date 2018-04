Bí ẩn điểm đến của 3 cây 'khủng' bị giữ tại Huế?

Chiều tối 10-4, Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, Công an tỉnh vừa hoàn tất báo cáo gửi Bộ Công an về công tác điều tra, xác minh những thông tin liên quan 3 cây cổ thụ 'khủng' bị CSGT bắt giữ trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh.



Các tài xế vẫn không biết rõ số lâm sản sẽ đi đến đâu.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm việc, lấy lời khai với các bên liên quan đến 3 cây cổ thụ gồm chủ doanh nghiệp vận tải là Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (trụ sở đóng tại tỉnh Quảng Bình), ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) chủ lâm sản và các tài xế vận chuyển cây.



Tại cơ quan công an, ông Chương khai nhận, sau khi được một người quan giới thiệu, ông đã vào tỉnh Đắk Lắk mua 3 cây cổ thụ trên từ người dân với tổng giá là 49 triệu đồng. Trong đó các cây đa sộp được mua giá 20 triệu đồng, 14 và 15 triệu đồng.

Các tài xế cũng khai nhận, để không gặp lực lượng CSGT, họ vận chuyển cây vào ban đêm và họ thường xuyên ra tín hiệu hỏi các tài xế xe ngược chiều để xem phía trước có lực lượng CSGT hay không. Nếu có lực lượng CSGT, các tài xế sẽ dừng xe lại bên đường để tránh và sau đó mới tiếp tục lưu thông.

“Các tài xế cho biết, những cây này được vận chuyển ra đến Hà Nội nhưng không biết địa điểm cụ thể là vận chuyển đến địa điểm nào. Khi đến Hà Nội, sẽ liên lạc qua điện thoại với ông Kiều Văn Chương, là chủ cây thì các tài xế mới biết địa điểm cụ thể để chở về”, Đại tá Minh nói.

Khi xe trên đường về Hà Nội, vào tối 30-3, khi xe đi qua tỉnh Thừa Thiên - Huế thì bị lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế thì yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, các xe này đều chở cây vượt quá 10% chiều dài xe, quá tải 20%-50%. Đồng thời, 3 cây trên bị tạm giữ để làm rõ nguồn gốc xuất xứ. Đến ngày 4-4, ông Kiều Văn Chương đã đến cơ quan kiểm lâm tỉnh này để làm việc và xuất trình ba bộ hồ sơ của ba cây nói trên.

Sau khi xác minh tại địa phương, có 2/3 cây đã xác định đúng nguồn gốc và được Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo để bàn giao cho chủ số lâm sản. 2 cây này được khai thác trên vườn nhà ông Phạm Đình Thưởng (xã Ea Pil, huyện M’Đrăk, Đăk Lăk) và vườn của ông Y Nô Byă (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đăk Lăk). Một cây còn lại vẫn đang được xác minh làm rõ nguồn gốc.

Tuy nhiên, ông Trịnh Ngọc Thuận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, mấy hôm nay, chủ sở hữu các cây đa vẫn chưa đến chuyển cây.