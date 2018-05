Bình Tân và Bình Chánh chiếm 40% số vụ TNGT toàn TP.HCM

Mới đây, trong buổi làm việc với quận Bình Tân và huyện Bình Chánh về tình trật tự an toàn giao thông năm 2018, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định việc kéo giảm TNGT tại hai địa phương này là vấn đề cấp bách. Vì hiện nay hai quận, huyện này có số vụ tai nạn giao thông đã chiếm tới 40% số vụ tai nạn được thống kê của cả TP. Do đó, ông đã yêu cầu Bình Tân và Bình Chánh chủ động có biện pháp hiệu quả để lập lại trật tự an toàn giao thông, để kéo giảm tai nạn giao thông về cả 3 mặt. Cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân cũng như phối hợp với các sở ngành để giải quyết các vấn đề liên quan tới hạ tầng giao thông. Đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về tai nạn giao thông gây ra. Riêng huyện Bình Chánh phải nỗ lực hơn để số người chết vì tai nạn giao thông giảm xuống mức thấp nhất có thể, không để quá 100 người/ năm.