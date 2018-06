Bình Thuận: Khởi tố người ôm bình gas định kích nổ trên cầu

Ngày 22-6, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, liên quan đến các vụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ xảy ra tại huyện Tuy Phong và thành phố Phan Thiết các ngày 10 và 11-6, đến nay Cơ quan CSĐT đã làm việc với gần 300 người có liên quan.

Trong số này có nhiều người bị bắt quả tang tại hiện trường, một số người do cơ quan điều tra triệu tập và khoảng 10 trường hợp ra đầu thú.



Sau khi người ôm bình gas định đốt gây nổ bị khống chế, một thanh niên tham gia tụ tập đã nhảy suống sông Cà Ty trốn dưới cầu Trần Hưng Đạo, sau đó cũng bị bắt giữ.



Đến ngày 22-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã khởi tố 10 bị can chặn xe trên QL1, đập phá phóng hỏa đốt xe tại Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố 15 bị can tham gia gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ xảy ra trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận.

Các bị can này hầu hết làm nghề lao động phổ thông. Trong đó có nhiều trường hợp tham gia gây rối nhưng không biết rõ đám đông tụ tập biểu tình vì mục đích gì.



Các bị can bị khởi tố tại Phan Thiết



Nhiều người còn cho biết quá trình tham gia tụ tập gây rối và chống người thi hành công vụ vào ngày 10-6 tại Tuy Phong có một số đối tượng lạ mặt phát cơm ăn, nước uống và thường xuyên kích động đập phá tài sản và chống đối lực lượng thi hành công vụ...

Riêng vụ gây rối ngày 11-6 trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, theo Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP Phan Thiết, Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can. Trong số các bị can này có ông Nguyễn Đình Vũ (41 tuổi), hành nghề lao động biển.

Ông Vũ khai trong lúc nhậu dưới ghe thì có dùng điện thoại xem video clip trên Facebook rất đông người tụ tập trước UBND tỉnh ném đá, bom xăng. Bị kích động và do uống rượu say nên ông Vũ lấy bình gas nấu bếp trên ghe đem đến cầu Trần Hưng Đạo, trước trụ sở UBND tỉnh.

Tại đây ông Vũ đã bật quẹt châm lửa đốt nhưng rất may lực lượng cảnh sát đã phát hiện, khống chế ngăn chặn kịp thời.



Các bị can bị khởi tố, bắt giam tại Tuy Phong



Còn bị can Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi), Nguyễn Văn Hải (17 tuổi), Nguyễn Văn Minh (52 tuổi) cũng đã thừa nhận đã dùng đá, vỏ chai bia có chứa xăng rồi bật lửa ném vào lực lượng CSCĐ.

Trường hợp bà Trần Thị Ngọc (50 tuổi) đã thừa nhận hành vi dùng xăng đổ vào các vỏ chai bia để tiếp tế cho một số thanh niên ném vào lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Hiện các vụ việc tại Tuy Phong và Phan Thiết đang được mở rộng điều tra để làm rõ những kẻ chủ mưu, cầm đầu. Công an đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tố giác và vận động những người có hoạt động gây rối ra trình diện khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.