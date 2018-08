Bộ Công an bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 cục

Chiều 7-8, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về việc triển khai thực hiện Nghị định 01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ này (có hiệu lực từ ngày 6-8) và sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2018.



Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết theo Nghị định 01/2018, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an không thay đổi. Về tổ chức, bộ máy Bộ Công an được xây dựng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Cụ thể, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp, tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành cấp cục trực thuộc Bộ, sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát PCCC tỉnh/TP trực thuộc trung ương vào công an cấp tỉnh.

“So với bộ máy tổ chức cũ, Bộ Công an giảm sáu tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục (so với bộ máy cũ khoảng 120 cục - PV), gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sáp nhập cảnh sát PCCC và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội” - chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay.



Bộ máy của ngành công an hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn khi được tinh gọn. Ảnh: HTD

Riêng với lực lượng công an xã, Thiếu tướng Quang cho hay đang có Pháp lệnh Công an xã nên trong Luật CAND sửa đổi sắp tới sẽ có một chương riêng để điều chỉnh, từ đó có lộ trình dần chính quy lực lượng này.

Trả lời về việc số công an bị dôi dư sau khi triển khai bộ máy mới sẽ được sắp xếp như thế nào, ông Quang cho biết lực lượng này sẽ được bố trí tăng cường cho địa phương. Các tổng cục trưởng vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ theo quy định, có một số xuống làm cục trưởng.

Ngoài ra, Bộ Công an còn sắp xếp, tinh gọn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục, đào tạo, báo chí, y tế trong CAND. Giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc cục, công an cấp tỉnh; giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và công an cấp huyện. Hiện nay Bộ Công an đã thành lập Cục Truyền thông CAND, trong đó có báo CAND, truyền hình CAND…

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho rằng đây là một “cuộc cách mạng” về tinh gọn bộ máy của ngành công an.

Cùng ngày, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 01/2018; sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm 2018; công bố mô hình tổ chức bộ máy công an.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự của đất nước. Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an là một trong những bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII. Theo đó, bộ đã sớm nghiên cứu và thực hiện đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” một cách bài bản, khoa học, thận trọng, khách quan, bước đầu đạt được những kết quả cụ thể.